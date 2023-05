Gabriela Cerruti acusó de "violencia política" a Gabriel Levinas

https://twitter.com/gabicerru/status/1660466072074477568 Esto también #EsViolenciaPolítica y es discriminación y es odio, y es todo lo que queremos que termine de una vez. Y por eso vamos a seguir luchando, junto a grandes compañeros como @wadodecorrido

Y sí, @GabyLevinas , sabés qué? la sociedad argentina es mucho mejor que vos. pic.twitter.com/ZKgL0kokuZ — Gabriela Cerruti (@gabicerru) May 22, 2023

"Lo que dice Levinas no es sólamente discriminación, es violencia política para tratar de sacar de la cancha a un adversario. Y cuando un espacio político trata de sacar de la cancha a un adversario, esto es claramente lo que intenta la derecha, la nueva ultraderecha que hay por el mundo que lo que hace es poner al adversario no como alguien con quien discutir políticas o miradas del mundo, sino como alguien que no puede existir. Que no puede ser", se explayó la portavoz.

Como ejemplo Cerruti convino en que "no es que Wado (de Pedro) te gusta más o menos lo que dice sobre determinados temas (es que) no puede ser. Ya determinó Levinas que no puede ser. Entonces me parece que... Aparte poniendo en nombre de la sociedad argentina... La sociedad argentina es mucho mejor que vos", dijo entre risas la funcionaria.