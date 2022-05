Santiago Cafiero defendió ante el Senado la posición argentina en la guerra Ucrania - Rusia

Ante una veintena de senadores, el canciller recordó que "la relación comercial con Rusia es muy baja" y que ocurre lo mismo "con Latinoamérica", e insistió: "Ahí se inscribe lo que el Presidente plantea. Que Argentina sea puerta de entrada. Esto no tiene ningún contenido bélico ni armamentístico. Era estrictamente comercial. Lo que planteó el Presidente se inscribe en el plano comercial".

En ese aspecto, el funcionario evaluó que "la escalada que se daba antes de la visita del Presidente era de un conflicto preexistente", y recordó: "La comunidad internacional estaba haciendo esfuerzos para que esa escalada no llegara a una invasión como la que vemos hoy. El presidente Fernández fue el 2 de febrero; (el presidente de Francia, Emanuel) Macron fue a la semana siguiente y se sentó en la misma mesa".

Además, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó que "no existen posturas internas distintas" frente al conflicto en Ucrania dentro de la Cancillería: "La posición del Gobierno es la posición de la Cancillería".

"No es que la Cancillería hoy vota por un lado y luego por el otro. Se expresa en los foros competentes. Y en el tiempo adecuado. Además, Argentina no tiene normas para imponer sanciones unilaterales", aseveró el ministro, que también adelantó que la Argentina no acompañará la propuesta de algunos países centrales de separar a Rusia del Grupo de los 20, durante la reunión que se llevará a cabo en los próximos meses.

"Argentina no acompaña separación de Rusia de G20. Creemos en el multilateralismo. Este foro que es estrictamente económico debe trabajar sobre las economías del mundo. Argentina no está de acuerdo en practicar multilateralismo sin países", sentenció.

Cafiero cuestionó también la decisión del Gobierno del expresidente Mauricio Macri de cortar relaciones con Venezuela.

"Pensamos que fue algo muy nociva esa política exterior del Gobierno anterior. Se privó tener información primera mano. Complicó a empresarios argentinos que hacen sus negocios ahí", enfatizó.

En otro orden, el canciller escuchó objeciones por el manejo de las restricciones en la pandemia respecto a los vuelos al exterior y a la circulación de los ciudadanos.

"Me tengo que poner de nuevo el traje de jefe de Gabinete. Pero el tiempo que se tomó en cuanto a las restricciones de circulación, que era el único mecanismo que se conocía para detener al virus, se usó para fortalecer un sistema de salud que hubiera colapsado", aseveró.

En ese sentido, agregó que "el impacto de la pandemia para Argentina fue muy duro: tenemos más de 126 mil muertos" a raíz del coronavirus.

"Pero tendríamos que haber hecho lo mismo si tocara hoy de vuelta", sentenció.

Santiago Cafiero formuló estos conceptos ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, durante un encuentro que se llevó a cabo en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.

El canciller llegó puntual a las 18:30, luego de mantener un breve encuentro con los conductores del interbloque del Frente de Todos, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti; y con la titular del bloque de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio.