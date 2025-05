Guillermo Francos le respondió a Mauricio Macri por su nuevo ataque a Javier Milei: "Está nervioso"

Para el jefe de Gabinete, en medio de estas tensiones “montaron una campaña alrededor del tema Ficha Limpia” y, por lo tanto, “echarle la culpa a Milei del fracaso del tratamiento de la ley es absurdo, no tiene sentido. Él no tuvo nada que ver”.

milei y macri.jpg

Las crecientes tensiones con dichos entrecruzados parecen poner en jaque una posible alianza para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Al respecto, Francos consideró: “Puede ser que la relación personal de Milei y Macri no tenga recomposición, pero eso no tiene que ver con lo que puedan resolver legisladores de ambos espacios. Una discusión entre ellos no tiene por qué influir sobre buenas decisiones de los legisladores”.

En este sentido, se mostró optimista: “Creo que llegaremos a un acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Está por verse si Macri maneja el PRO ahí. Aspiramos a un acuerdo para enfrentar al kirchnerismo, el que se opone que se haga cargo”.

Caso contrario sucederá en la Ciudad de Buenos Aires, donde el próximo domingo 18 de mayo se llevarán a cabo las elecciones sin alianza entre el PRO y La Libertad Avanza.

“Que se compita, no hay por qué acordar en todo. La Ciudad de Buenos Aires debe manejarse con más austeridad, hay que bajar impuestos que se incrementaron y no estamos de acuerdo con la cantidad de personal que tiene la Ciudad, que duplica lo necesario. Hay mucho para recortar”, expuso el jefe de Gabinete sobre la administración de Jorge Macri.

Sobre el crecimiento de La Libertad Avanza como partido, en diálogo con Cadena 3 Rosario, mencionó: “Aspiramos a mejorar nuestra organización política y nuestra presentación a elecciones. No es sencillo armar fuerzas políticas en este momento de gran descreimiento sobre la política. Ganamos ciudades importantes, si tendremos éxito en Rosario, veremos. Ya ganamos con nuestro candidato a constituyente. Lo que nos importa es la elección de octubre, que es lo que cambiará el Congreso Nacional y nos permitirá tener un bloque de más peso para avanzar en reformas de segunda generación”.