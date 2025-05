Mauricio Macri no perdona a Javier Milei y vuelve a la carga: "Disparate cósmico"

"Estoy tratando de reflexionar qué es lo que está pasando porque me da mucha tristeza", reafirmando lo que había dicho en sus redes sociales.

Además, el expresidente comentó: "Estamos concentrados en el 18 a votar para cuidar lo que logramos en estos 17 años porque el PRO es el cambio con equilibrio y respeto republicano".

En la entrevista que el mandatario brindó este lunes en Telefe, desmintió que haya llamado al exgobernador de Misiones Carlos Rovira para que el proyecto presentado por Silvia Lospennato cayera en el Senado: "Es mentira que haya un acuerdo para hacer caer Ficha Limpia. Ese proyecto llevaba mi nombre, me rompí el alma por él", manifestó

"Tomé el proyecto lleno de errores de Lospennato y lo corregí. Lo puse a eso a Alejandro Fargosi, que lo hizo desinteresadamente, y a Luis Petri. Yo le puse el cuerpo al proyecto, lo mandé a extraordinarias, logré que lo sacaran en Diputados con la muñeca de ese ministro maravilloso que tengo que es Guillermo Francos", agregó.

Silvia Lospennato publicó un video para contestarle a Javier Milei por "Ficha Limpia"

En el video publicado en sus redes sociales, la diputada y candidata a legisladora porteña del PRO trató al Presidente de mentiroso y negó que exista un pacto entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner

"Señor Presidente, la Ficha Limpia no era un proyecto suyo, tampoco era un proyecto mío, aunque yo lo haya presentado por primera vez en la Argentina en el año 2016, y lo haya representado ininterrumpidamente desde ese momento. La Ficha Limpia era y es un proyecto ciudadano, respaldado por un movimiento de ciudadanos independientes y por una mayoría social, que hoy se siente frustrada y decepcionada", afirmó.

Y agregó: "Lo que si era suyo era la responsabilidad de que saliera la ley y no salió. Yo le creí, muchos le creímos, pero todavía hay algo peor que mentir que es creerse las propias mentiras. Un pacto entre el presidente Macri y Cristina es lo menos creíble que escuchamos en años. No lo creen los kirchneristas, no lo creen los macristas y no lo cree ningún argentino, pero pese a los ataques y a los agravios estoy en paz porque tengo la certeza de que la verdad siempre sale a la luz".

Para finalizar, Silvia Lospennato señala: "Los argentino que queremos vivir en un país sin corrupción y sin pactos de impunidad somos una mayoría. No nos rendimos, no bajamos los brazos, es con la verdad".