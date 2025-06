Ignacio Ortelli pidió sacar del aire a Pablo Echarri y el actor lo cruzó: "Muteado"

echarri

Mientras Echarri ofrecía sus declaraciones, el periodista Ignacio Ortelli interrumpió la transmisión en A24 diciendo que estaba cansado de escuchar las opiniones del actor, a quien calificó de "chanta". Ortelli recordó comentarios de Echarri en relación a un evento en el que se recaudaron fondos, señalando que el actor había minimizado la situación. El periodista criticó la falta de éxito reciente en la carrera de Echarri, y concluyó que el actor carecía de legitimidad para opinar: "No lo vota nadie, no lo elige nadie, ya no lo elige nadie en las películas. Así que no lo quiero escuchar más".

Lejos de amedrentarse, Echarri respondió con ironía y firmeza desde su cuenta de X (ex Twitter): "Tranquilo Ignacio Ortelli, te va a dar algo. Si los éxitos alcanzados en el oficio fuesen la variable que dan legitimidad en la vida para hablar y expresar una idea, vos vivirías muteado".

Ortelli no tardó en redoblar la apuesta con una respuesta cargada de provocaciones: "Consulta querido Pablo Echarri: con esto de Cristina Kirchner, ¿estás fingiendo demencia como dijiste que hiciste con Alberto? Y otra: 13 años después, ¿seguís creyendo que era sólo gente contando plata?". A lo que Echarri sentenció: "Creo que ahora la plata la contás vos, meta sobre y sobre".