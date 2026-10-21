Insólita llamada entre Milei y Abascal: "Nada más divertido que patear culos de zurdos"

“Me ha preguntado la prensa sobre los insultos de Javier Milei al presidente del Gobierno y yo les digo: ‘¿Qué insulto? Lo ha llamado dictador, igual que yo. Parece que se acerca demasiado a la realidad’”, afirmó.

Milei coincidió con esa interpretación y redobló sus acusaciones contra el mandatario español. “Claro, es un problema de realidad extrema. Le dije algunas cosas más. Le dije ladrón también”, sostuvo.

“Todo muy bien dicho”, respondió Abascal. El Presidente cerró el intercambio con un breve “gracias”, en una conversación que volvió a dejar en evidencia la afinidad política entre ambos dirigentes y sus críticas compartidas al socialismo y al Gobierno de Pedro Sánchez.