Islas Malvinas: un informe de la TV chilena reveló actos de vandalismo en el cementerio de Darwin
En el cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas, reposan los restos de 237 soldados argentinos caído en 1982 y fue vandalizado por los isleños.
Mientras el gobierno de Javier Milei busca frenar la explotación offshore de hidrocarburos frente a las Islas Malvinas y se tensó la relación con Londres en la disputa por la soberanía del archipiélago, un informe de la televisión chilena reveló actos de vandalismo perpetrados contra el cementerio en Darwin donde reposan los restos de 237 soldados argentinos que cayeron en la guerra de 1982.
El periodista chileno Samuel Rojas señaló mostró en su informe que varias placas conmemorativas y objetos personales dejados por familiares de los soldados argentinos habían sido arrancados, vandalizados y arrojados fuera del perímetro del Cementerio de Darwin.
En las imágenes puede verse que varias de esas ofrendas fueron presumiblemente arrancadas porque incluyen referencias a las Malvinas. Segpun aventuró Rojas, los actos de vandalismo serían la respuesta a lo que algunos habitantes de las islas podrían considerar una "ofensa y una provocación".
En las imágenes, tomadas detrás de la Cruz Mayor del cenotafio, se pueden ver placas, listones, pulseras, figuras y piezas de cerámica entre los pastizales, del otro lado de la cerca blanca que rodea el predio. Rojas mostró, entre otros elementos, una placa colocada en abril de 2026 por una emisora de Comodoro Rivadavia con la inscripción: “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. Malvinas nos une”.
“Algunas de las placas que probablemente traen los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene consignas relacionadas con el nombre Malvinas, algo que no es aceptado acá; por eso es que son lanzadas acá, porque eso es considerado una ofensa y una provocación acá en Falkland”, dijo Rojas mientras recorría el lugar.
La cobertura también incluyó testimonios de residentes sobre la vida en las islas y la reapertura de una conexión marítima comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino, suspendida desde 2002. Consultados por T13, algunos kelpers dijeron que esperan que la ruta facilite el ingreso de alimentos y materiales desde el sur de Chile.
La empresa Easter Island Naviera prevé operar la nueva ruta con el buque chileno Danstar. De acuerdo con la información publicada por la Falkland Islands Development Corporation, el primer viaje está proyectado para los primeros días de diciembre de 2026. El anuncio abrió un nuevo foco de tensión diplomática entre la Argentina y Chile en torno al comercio con las islas y al proyecto petrolero Sea Lion.
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