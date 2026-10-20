Islas Malvinas: un informe de la TV chilena reveló actos de vandalismo en el cementerio de Darwin

Vandalismo en el cementerio argentino en Darwin, en las Islas Malvinas.

La cobertura también incluyó testimonios de residentes sobre la vida en las islas y la reapertura de una conexión marítima comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino, suspendida desde 2002. Consultados por T13, algunos kelpers dijeron que esperan que la ruta facilite el ingreso de alimentos y materiales desde el sur de Chile.

La empresa Easter Island Naviera prevé operar la nueva ruta con el buque chileno Danstar. De acuerdo con la información publicada por la Falkland Islands Development Corporation, el primer viaje está proyectado para los primeros días de diciembre de 2026. El anuncio abrió un nuevo foco de tensión diplomática entre la Argentina y Chile en torno al comercio con las islas y al proyecto petrolero Sea Lion.