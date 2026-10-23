Javier Milei celebró haber sido sobreseído en la causa $Libra: "¿Y ahora quién me compensa por las calumnias?"
El presidente Milei usó las redes sociales para asegurar que “la verdad triunfa por sí misma…”.
Como ya se informó, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°8 decidió este viernes sobreseer a Javier Milei y a su hermana Karina en la denominada causa $Libra, lo que fue celebrado por el Presidente en redes sociales.
El caso era investigado como una presunta estafa con criptomonedas y posibles delitos económicos vinculados al lanzamiento y promoción de ese token en redes sociales, como efectivamente hizo Milei.
Pero el Tribunal, en consonancia con la fiscalía, descartó los tres delitos por los cuales el mandatario y la secretaria general de Presidencia habían sido apuntados: estafa, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
En cuanto al delito de estafa, concluyó que no existió un engaño importante en el ámbito penal al señalar que el token $Libra operó dentro del mercado especulativo y volátil de las criptomonedas.
Por lo tanto, no se garantizaban rentabilidades ni se demostró una maniobra fraudulenta preconcebida atribuible a los imputados, sumado a que la caída de su cotización por sí sola no configura el delito de estafa.
Sobre el abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública, en lo que refiere a Milei se determinó que la difusión del proyecto a través de su cuenta personal de la red social X no constituyó un acto institucional y tampoco implicó el uso de recursos públicos.
Además, la decisión judicial incluyó el sobreseimiento de Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales y al empresario estadounidense Hayden Mark Davis, sobre quien la jueza federal Jennifer Rochon del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York recientemente desestimó y archivó la demanda colectiva presentada por inversores civiles que lo acusaban de fraude y conspiración.
“La verdad triunfa…”, posteó Milei en Instagram
Tras conocerse la noticia, Javier Milei se refirió en redes sociales a su sobreseimiento citando al filósofo griego de la escuela estoica Epicteto, quien no dejó obra escrita pero sus enseñanzas fueron conservadas por su discípulo Flavio Arriano.
"La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad", publicó el mandatario en sus cuentas de las redes sociales Instagram y X.
En tanto, en X, el presidente lanzó un duro descargo: "¿Y AHORA QUIÉN ME COMPENSA POR UN AÑO, OCHO MESES Y NUEVE DÍAS DE MENTIRAS, CALUMNIAS E INJURIAS BUSCANDO MANCHAR MI BUEN NOMBRE Y HONOR?", comenzó escribiendo.
Y añadió: "La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la TREMENDA operación política y mediática cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines políticos golpistas. Celebro el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y de una Justicia que no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre".
Finalmente, apuntó al periodismo: "¿Quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron? La verdad siempre termina imponiéndose. ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario