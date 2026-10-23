Caso $LIBRA: sobreseyeron a Javier Milei y la Justicia sostuvo que no se probó una estafa

La denuncia apuntó a que el mensaje publicado por Milei en su cuenta oficial de X el 14 de febrero de 2025 había impulsado el precio del token, que pasó de un valor inicial cercano a un centavo de dólar a rozar los cinco dólares, antes de desplomarse. Según la hipótesis denunciada, algunas billeteras vinculadas con los impulsores del proyecto habrían retirado alrededor de 100 millones de dólares, mientras más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas.

Sin embargo, para la Fiscalía, el resultado económico adverso no bastaba para configurar una estafa. El análisis sostuvo que era necesario demostrar cuál había sido el engaño concreto, cómo había inducido a error a los compradores y de qué manera había provocado sus decisiones de inversión.

El juez recogió ese razonamiento y advirtió que la promoción presidencial podía haber tenido una influencia relevante en la repercusión del proyecto, pero que esa circunstancia no demostraba, por sí sola, la existencia de una maniobra fraudulenta.

En ese sentido, el fallo señaló: “La notoriedad de quien promociona un activo, la repercusión pública del lanzamiento o la confianza que su intervención pueda suscitar no equivalen, por sí solas, a un ardid defraudatorio”.

Y agregó que debía identificarse qué aspecto del proyecto o de su funcionamiento había sido presentado de manera engañosa, o qué información relevante se habría ocultado.

“La sola secuencia temporal entre la promoción, el incremento de la cotización y su posterior caída no demuestra, por sí misma, que esa evolución hubiera sido previamente organizada con una finalidad defraudatoria”, sostuvo la resolución.

El magistrado también recordó un antecedente de la Cámara Federal, que había advertido que la hipótesis inicial de un plan organizado desde las más altas esferas del Gobierno se había debilitado frente a las exigencias del delito de estafa.

Los mensajes borrados y la nota que mencionaba a Javier y Karina

Uno de los elementos de la investigación surgió del teléfono del empresario amigo de Milei, Mauricio Novelli. Los peritajes detectaron dos conversaciones eliminadas con un contacto identificado como “Karina Milei RRPP”, además de registros de llamadas entre Novelli y el Presidente.

Sin embargo, los análisis técnicos no permitieron determinar el contenido de esas comunicaciones telefónicas.

También se encontró un archivo con una nota que hacía referencia a una suma de dinero que debía pagarse a Javier y Karina Milei. Para la Fiscalía, ese documento no alcanzaba para acreditar que hubiera existido una propuesta comunicada y aceptada.

El fallo precisó que los peritajes no lograron verificar que el contenido de la nota hubiera sido transmitido a terceros mediante las aplicaciones examinadas.

En relación con Karina Milei, la acusación había planteado la posibilidad de que recibiera dinero para facilitar reuniones entre el Presidente y empresarios vinculados con el proyecto. Sin embargo, el fiscal sostuvo que no se había probado que hubiera solicitado o recibido una ventaja a cambio de influir indebidamente en un funcionario público.

Entre los elementos analizados figuraron los registros de ingresos a la Casa Rosada y los encuentros con empresarios extranjeros. La resolución también destacó que dos empresarios que habían hablado públicamente sobre presuntos pedidos de dinero para acceder a reuniones con Milei no habían mencionado a la secretaria general de la Presidencia como involucrada.

La conclusión fiscal fue que no se había acreditado un intercambio entre un beneficio ofrecido o pactado y una actuación funcional concreta.

Qué pasó con la acusación contra el Presidente

El expediente también analizó si la publicación de Milei podía constituir abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

En el primer caso, la Fiscalía consideró que no se había demostrado la existencia de órdenes o resoluciones contrarias a la ley ni de actos funcionales vinculados con la difusión de $LIBRA. Además, citó un pronunciamiento de la Oficina Anticorrupción que había concluido que el mensaje publicado desde la cuenta personal del Presidente no constituía un acto institucional ni implicaba el uso de recursos públicos o el ejercicio de facultades propias de su cargo.

Respecto de las negociaciones incompatibles, el dictamen sostuvo que tampoco se había acreditado que Milei hubiera intervenido, en ejercicio de sus funciones oficiales, en un contrato u operación económica ni que un interés particular hubiera condicionado la actuación de la Administración Pública.

El juez hizo propios esos fundamentos al resolver el sobreseimiento de los imputados.

La investigación sobre el recorrido del dinero

Durante la instrucción se realizaron allanamientos, se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación, y se ordenaron peritajes sobre teléfonos y comunicaciones. También intervinieron dependencias especializadas en ciberdelincuencia y análisis financiero para reconstruir las operaciones efectuadas en la red Solana.

Los investigadores identificaron billeteras vinculadas con la emisión y distribución inicial del token y reconstruyeron transferencias hacia otras direcciones y plataformas de intercambio. A partir de esos hallazgos se solicitaron medidas de congelamiento de activos y cooperación internacional.

Entre las medidas patrimoniales se incluyó un pedido para congelar 44.593.888,562 USDC identificados en una dirección que había recibido fondos provenientes de billeteras etiquetadas como “LIBRA: TEAM WALLET”.

No obstante, los informes técnicos reseñados en el fallo no permitieron establecer, respecto de algunos de los involucrados, una conexión suficiente entre los movimientos de dinero detectados y la maniobra denunciada. También se consignó que ciertas ampliaciones de los análisis de trazabilidad no pudieron completarse por limitaciones técnicas.

El sobreseimiento alcanza a los once imputados

En el tramo final de la resolución, el magistrado sostuvo que el planteo de la Fiscalía estaba debidamente fundamentado y que no había una acusación autónoma que permitiera continuar el proceso. El magistrado también aclaró que los imputados podían obtener una resolución definitiva sobre su situación procesal aun cuando no hubieran prestado declaración indagatoria en esta causa.

Finalmente, dispuso: “SOBRESEER a Javier Gerardo Milei, Karina Elizabeth Milei” y a los otros nueve imputados, al considerar que los hechos denunciados no encuadraban en una figura legal.