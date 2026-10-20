Javier Milei inicia este martes una nueva agenda en España

Adrián Ravier

A las 10, Milei visitará la Fundación Disenso y, al mediodía, mantendrá un encuentro con Ayuso. Luego, a las 14, será entrevistado por el periodista Fernando González, del medio El Observador, en el Hotel Hyatt Hesperia.

El regreso a la Argentina está previsto para el miércoles por la tarde, cuando el mandatario abordará el vuelo presidencial a las 16. La comitiva llegará a Buenos Aires el jueves 22 a las 8, mientras que Milei retomará sus actividades el viernes con su participación en la cena anual de la Fundación Faro.

Consultado sobre los viajes presidenciales al exterior, Ravier sostuvo que "todos los viajes que hace el presidente son oficiales".

Las actividades de Monteoliva, Sturzenegger y Quirno

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, participará este lunes de la recepción de bienvenida del encuentro de la Asociación Internacional de Gendarmerías y Fuerzas Policiales con Estatuto Militar (FIEP), en el Museo Nacional de Arte Decorativo. El martes, a las 10, asistirá a la apertura del encuentro en el Palacio Libertad, cuyo objetivo es promover la cooperación entre fuerzas policiales de distintos países.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, será el orador principal de "Sociedades IA", actividad que se realizará este martes en el marco de SAIACONF 2026, en el Centro Costa Salguero.

El viernes viajará a Medellín, Colombia, invitado por la Fundación Naumann para participar del Congreso RELIAL 2026, donde disertará sobre "Cómo estamos liberando a Argentina y sugerencias para Colombia".

Monteoliva también participará el miércoles a las 18 de la inauguración del buque China Zorrilla, de Buquebus, en la terminal de Puerto Madero. El jueves, en tanto, intervendrá de manera virtual en la cuarta Jornada de Seguridad en Procesos en la Industria de Oil & Gas, que se desarrollará en Neuquén.

Por último, el canciller Pablo Quirno mantendrá el jueves a las 14 un encuentro en el Palacio San Martín con el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.

La agenda del Gobierno durante la semana

En paralelo al viaje presidencial, distintos integrantes del gabinete tendrán actividades vinculadas con seguridad, política legislativa, desregulación y relaciones exteriores.

El martes 20, a las 13, se reunirá la Mesa Política del Gobierno. Dos horas después, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantendrán un encuentro de trabajo con los diputados nacionales del PRO Fernando de Andreis y Cristian Ritondo.

El miércoles 21, desde el mediodía, la Cámara de Diputados celebrará una sesión en la que se debatirán proyectos vinculados con la propiedad privada, los medicamentos de alto riesgo, el vandalismo rural, el patrimonio estatal, la discapacidad y el endeudamiento familiar.

La agenda cerrará el viernes 23 a las 12, cuando Karina Milei y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, visiten el Museo Nacional de Bellas Artes para anunciar la creación de un nuevo centro dedicado a la conservación, investigación y restauración de las colecciones del museo, del Palais de Glace y de otras instituciones nacionales.