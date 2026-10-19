Para Javier Milei es "una pelotudez" la crisis económica: "Si no llegan a fin de mes, ¿cómo viven sin comer?"

Cualquier economista, sociólogo o simple ciudadano sabe perfectamente qué significa en la Argentina actual "no llegar a fin de mes": implica endeudarse a tasas usurarias con la tarjeta de crédito para poder comprar alimentos básicos; significa postergar la compra de medicamentos recetados o suprimir tratamientos médicos; comprende dejar de pagar servicios esenciales, achicar las porciones de comida o recurrir de manera sistemática a la ayuda familiar, la solidaridad barrial y los comedores comunitarios.

Ninguno de estos flagelos implica que el ciudadano en cuestión "deje de comer mágicamente", sino que sobrevive a costa de descapitalizarse por completo, acumular deudas impagables y degradar de manera drástica su calidad de vida y la de su familia.

Despachar las advertencias sobre la pobreza y la caída del poder adquisitivo como una simple "operación de prensa" o un eslogan político no borra los datos duros que arrojan de manera sistemática los centros de estudio, las consultoras privadas y las propias mediciones oficiales.