Javier Milei inicia este miércoles una nueva agenda en los Estados Unidos: a qué viajó ahora

A las 11.20 del jueves (siempre hora argentina) desarrollará una exposición en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos bajo el lema “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. Y recibirá otro premio: el denominado “Global Champion of Free Enterprise”, en reconocimiento a su “defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica”.

A las 17 participará en el evento de la Presidencia Argentina de la IHRA: “Expanding the Frontiers of Remembrance: Hemispheric Dialogue on the Holocaust and Countering Antisemitism – Advancing a Hemispheric Perspective under Argentina’s IHRA Presidency”, en la Embajada Argentina en Washington.

Hasta donde se sabe, será a las 21 del jueves que Javier Milei emprenderá el vuelo especial para regresar a la Argentina, previéndose que llegue a Buenos Aires el viernes 16 de octubre a las 8.30 de la mañana.