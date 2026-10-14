Javier Milei inicia este miércoles una nueva agenda en los Estados Unidos: a qué viajó ahora
El Presidente viajó hacia Washington para una serie de actividades extraoficiales que incluyen discursos y la recepción de ignotos galardones. Sumando millas…
Javier Milei emprendió este martes un nuevo viaje a los Estados Unidos, el quinto en lo que va del año y en este caso con cabecera principal en Washington, capital del país norteamericano, donde tiene enfrente una apretada agenda para los d días de estadía.
Según trascendió, la aeronave que lleva al Presidente despegó de Aeroparque Jorge Newbery cerca de las 23 para arribar junto con su comitiva a las 9.30 del miércoles (hora argentina) a Washington.
La agenda de Javier Milei en Estados Unidos
Su primera cita será las 18 de ese mismo día, cuando se reunirá con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman, que tiene más de 25 años en el mundo de la tecnología y el entretenimiento móvil.
Luego mantendrá un encuentro con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources. El empresario comenzó en la industria del petróleo con un negocio de transporte de agua para yacimientos, lideró la revolución del petróleo y gas de Estados Unidos y transformó su país en el mayor productor mundial de crudo.
Por la noche, a las 20, Milei participará de la gala del Mes de la Herencia Hispana para recibir el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global” y, en ese marco, brindará un discurso de agradecimiento.
A las 11.20 del jueves (siempre hora argentina) desarrollará una exposición en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos bajo el lema “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. Y recibirá otro premio: el denominado “Global Champion of Free Enterprise”, en reconocimiento a su “defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica”.
A las 17 participará en el evento de la Presidencia Argentina de la IHRA: “Expanding the Frontiers of Remembrance: Hemispheric Dialogue on the Holocaust and Countering Antisemitism – Advancing a Hemispheric Perspective under Argentina’s IHRA Presidency”, en la Embajada Argentina en Washington.
Hasta donde se sabe, será a las 21 del jueves que Javier Milei emprenderá el vuelo especial para regresar a la Argentina, previéndose que llegue a Buenos Aires el viernes 16 de octubre a las 8.30 de la mañana.
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