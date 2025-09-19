Javier Milei lanza la campaña de LLA de cara a octubre en Córdoba

Milei encabezó el jueves en la residencia de Olivos una jornada clave de cara a las elecciones de octubre. Un dato relevante que mencionaron fuentes que participaron de la cumbre es que los únicos dos oradores fueron el Presidente y su asesor Santiago Caputo. Todo un gesto en medio de la interna libertaria.

Asimismo, según supo Ámbito, Caputo quedará en un rol de coordinador de la campaña; mientras que Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei en la Legislatura porteña, será el nexo político con los jefes de campaña de las 24 provincias.

milei preocupado.jpg

En primer lugar, el mandatario lideró al mediodía un encuentro de casi tres horas con los dos primeros candidatos a diputados nacionales de cada provincia -48 en total- junto a los ocho cabezas de lista bonaerenses (Diego Valenzuela, Natalia Blanco, Maximiliano Bondarenko, Gonzalo Cabezas, Guillermo Montenegro, Oscar Liberman, Alejandro Speroni y Francisco Adorni), que ya compitieron en la elección pasada. Por el PRO de la Ciudad, estuvieron Fernando de Andreis y Antonela Giampieri.

En tanto, a las 15, volvió a encabezar un encuentro en la residencia presidencial, esta vez con los jefes de campaña de las 24 provincias. Ambas reuniones sirvieron también para reunir a todas las tribus del oficialismo: participaron la presidenta del partido, Karina Milei; el presidente del partido a nivel bonaerense, Sebastián Pareja; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, y el asesor presidencial y referentes de Las Fuerzas del Cielo, Santiago Caputo.

Javier Milei en campaña por el país

Además de moderar el tono en la cadena nacional, el Ejecutivo también cambió las gráficas y eslogan de campaña, mostrando más cercanía del mandatario con la población. Imágenes de abrazos y el lema "La Libertad Avanza o Argentina retrocede" en reemplazo del "Kirchnerismo nunca más", se vieron en las últimas imágenes proselitistas.

La hoja de ruta también incluye viajes a Santa Fe y Mendoza, dos provincias decisivas para la campaña. Respecto al territorio bonaerense, en donde LLA perdió ante Fuerza Patria, se espera una aparición pública en Mar del Plata, distrito gobernado por el intendente y candidato Guillermo Montenegro.

urna electoral.jpg

Además, prepara su desembarco en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde intentará proyectar una imagen de liderazgo global en sintonía con su apuesta por reposicionar a la Argentina en el escenario internacional.