Caso $LIBRA: el juez Marcelo Martínez de Giorgi rechazó la causa

Se trató del tercer cambio de juzgado que afronta la causa. El primero se realizó cuando la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado había avanzado en el expediente.

En abril de este año, la Cámara Federal de San Martín ordenó la incompetencia de Arroyo Salgado y la causa pasó a Servini.

Ahora, Lijo había decidido que Martínez de Giorgi llevara adelante la pesquisa basándose en que su colega debe unificar ambos expedientes debido a “las medidas de prueba que fue desarrollando el fiscal federal”, según publicó La Nación. Un planteo similar había sido rechazado por la propia Servini meses atrás.

La causa se inició como consecuencia de la denuncia formulada el 28 de febrero de 2025 por los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.

Los diputados de la Coalición Cívica ARi denunciaron un presunto mecanismo mediante el cual la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, habría facilitado audiencias con el presidente Javier Milei a cambio de dinero. En el marco de esa práctica, Hayden Davis, presunto creador de $Libra, se habría acercado al presidente, lo que derivó en que el mandatario difundiera en la red social X la promoción de la criptomoneda.