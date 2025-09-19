Caso $LIBRA: el juez Marcelo Martínez de Giorgi rechazó la causa
El juez federal Marcelo Martinez de Giorgi rechazó la competencia para investigar la causa por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA promocionada por el presidente Javier Milei.
Esta semana, el juez Ariel Lijo, subrogando a su colega María Servini, le derivó la causa a Marcelo Martínez de Giorgi, quien ya tenía un expediente en el que está imputada Karina Milei por facilitar audiencias con el presidente Javier Milei a cambio de dinero.
Martínez de Giorgi sostuvo que, si bien comparte el criterio de conexidad entre las causas, la Cámara Federal ya había dicho que debían tramitar separadas. Por ello decidió “no aceptar la competencia atribuida a este tribunal”.
El conflicto volverá ahora a ser analizado por la Cámara Federal.
El juez federal Ariel Lijo, a cargo del juzgado de María Servini, quien está de licencia, había declarado el miércoles la incompetencia para investigar el caso de la promoción de la criptomoneda $LIBRA y la causa pasó entonces a Martínez de Giorgi.
Para el juez Lijo existía “una mancomunidad probatoria y de personas imputadas” entre ambos expedientes, por lo que decidió que ambas sean investigadas por el juez Martínez de Giorgi y el mismo fiscal federal, Eduardo Taiano, “a los fines de lograr una mejor administración de justicia”.
Se trató del tercer cambio de juzgado que afronta la causa. El primero se realizó cuando la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado había avanzado en el expediente.
En abril de este año, la Cámara Federal de San Martín ordenó la incompetencia de Arroyo Salgado y la causa pasó a Servini.
Ahora, Lijo había decidido que Martínez de Giorgi llevara adelante la pesquisa basándose en que su colega debe unificar ambos expedientes debido a “las medidas de prueba que fue desarrollando el fiscal federal”, según publicó La Nación. Un planteo similar había sido rechazado por la propia Servini meses atrás.
La causa se inició como consecuencia de la denuncia formulada el 28 de febrero de 2025 por los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.
Los diputados de la Coalición Cívica ARi denunciaron un presunto mecanismo mediante el cual la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, habría facilitado audiencias con el presidente Javier Milei a cambio de dinero. En el marco de esa práctica, Hayden Davis, presunto creador de $Libra, se habría acercado al presidente, lo que derivó en que el mandatario difundiera en la red social X la promoción de la criptomoneda.
