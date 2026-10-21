Javier Milei quiso reunirse con el rey de España, pero la Casa Real se lo negó y explicó los motivos

Durante su visita a la capital española, el presidente Javier Milei intentó mantener un encuentro formal con el rey Felipe VI. Sin embargo, la gestión diplomática chocó con la negativa del Palacio de la Zarzuela, que descartó de plano la posibilidad de concretar la audiencia. Desde el entorno oficial confirmaron que la solicitud se había planteado de manera informal por canales ejecutivos, repitiendo un movimiento similar al registrado en oportunidades anteriores.