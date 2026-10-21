Javier Milei quiso reunirse con el rey de España, pero la Casa Real se lo negó y explicó los motivos
El Palacio de la Zarzuela rechazó el pedido del mandatario argentino para ver a Felipe VI, argumentando que el protocolo exige un encuentro previo con Pedro Sánchez.
Durante su visita a la capital española, el presidente Javier Milei intentó mantener un encuentro formal con el rey Felipe VI. Sin embargo, la gestión diplomática chocó con la negativa del Palacio de la Zarzuela, que descartó de plano la posibilidad de concretar la audiencia. Desde el entorno oficial confirmaron que la solicitud se había planteado de manera informal por canales ejecutivos, repitiendo un movimiento similar al registrado en oportunidades anteriores.
La decisión de la Corona española se fundamenta en una estricta norma protocolar que rige para las visitas de jefes de Estado extranjeros. Según explicaron fuentes vinculadas a la administración monárquica, la práctica habitual en España establece que cualquier entrevista institucional con el rey debe ir necesariamente acompañada por un encuentro obligatorio con el jefe de Gobierno, en este caso, Pedro Sánchez.
La tensión política como trasfondo institucional
El escollo principal para cumplir con dicho requisito radica en la profunda crisis y el persistente enfrentamiento verbal que el mandatario libertario mantiene con el líder del Ejecutivo español. Horas antes de conocerse la negativa, el jefe de Estado argentino había vuelto a lanzar fuertes críticas contra Sánchez, calificándolo de "impresentable dictador", agravando un vínculo bilateral que ya arrastraba cortocircuitos desde el año anterior.
De esta manera, la negativa de la Casa Real dejó expuestas las limitaciones del esquema diplomático de la gira europea. Mientras el referente del oficialismo buscaba una foto de peso institucional con la monarquía para blindar su imagen internacional, los límites estrictos del protocolo europeo terminaron por sepultar las expectativas de la delegación argentina en suelo ibérico.
Otro encuentro fallido
Pero este no fue el único encuentro que Javier Milei no pudo concretar en su visita a España. El líder de VOX, actual diputado y candidato a presidente, Santiago Abascal, tampoco se encontraba en Madrid por lo que el mandatario argentino cruzó el Atlántico para mantener una extraña videollamada que tranquilamente pudo haber hecho desde su despacho en La Rosada.
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