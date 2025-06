Juan Grabois tomó el Instituto Nacional Juan Domingo Perón

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JuanGrabois/status/1931401971249856782&partner=&hide_thread=false Hace minutos la juventud del movimiento nacional recuperó del odio gorila la antigua residencia de Perón y Evita donde funcionaba el instituto de estudios Juan Domingo Perón disuelto ilegalmente por el régimen de Milei. Aquí los antecesores de este gobierno tiraron sus bombas… pic.twitter.com/h27WC9avtY — Juan Grabois (@JuanGrabois) June 7, 2025

La denuncia de Grabois contra Petovello

Días atrás, Juan Grabois explicó qué quiere hacer la Ministra Sandra Petovello con el edificio y llamó a defenderlo: "En otro capítulo del odio gorila, el gobierno oligarca de los millonarios que lidera el bufón Javier Milei quiere destruir las edificaciones de la residencia de Evita y Perón que sobrevivieron a los bombardeos asesinos de la "Revolución Libertadora" del 16 de junio de 1955; ya han quitado las placas y sustraído objetos históricos. Hoy como ayer, los tiranos se disfrazan de libertarios... Pero hoy ¿Tenemos el coraje, la dignidad, la integridad del pueblo peronista para enfrentarlos? Esta edificación fue declarada patrimonio histórico. Además de las actividades culturales que suponen un ejercicio de la memoria histórica, no solo del peronismo sino de la sociedad, funciona una cooperativa que le da de comer a 30 familias trabajadoras que gestionan "Un café con Perón" con un convenio hasta 2027. El trabajo digno y comunitario les molesta tanto como el peronismo porque son la demostración de la falsedad de sus tesis inhumanas. Junto al equipo jurídico de Argentina Humana, asumimos la representación de la cooperativa. Esta semana vamos a realizar la denuncia penal contra -otra vez sopa- Pettovello y sus comisarios amigos por daño agravado, destrucción de patrimonio histórico y abuso de autoridad. No solo se han cometido esos delitos, sino que Pettovello pretende usar ese edificio como sus oficinas. Quiero pedir a las bases peronistas, apelando al sustrato histórico de la identidad de la clase trabajadora argentina y sus descamisados, a movilizarse en defensa del legado de peronistas. Quiero pedirle en particular a los hijos, nietos y bisnietos de viejos militantes que ya no están, en particular de los perseguidos, proscriptos, asesinados y desaparecidos por las sucesivas dictaduras anti nacionales, esos antepasados nuestros que gritaron "la Vida por Perón". También a los vecinos del lugar y al resto de nuestro pueblo que sin ser peronista repudia el intento de esta banda criminal de borrar el patrimonio histórico común. Seamos fieles a nuestra historia. Por la patria, por los que lucharon antes que nosotros y por los que vienen detrás".

Nueva denuncia contra Pettovello:

