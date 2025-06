Cristina Kirchner, en Corrientes: "Me quieren presa o muerta pero no van a evitar que el pueblo vuelva"

Para continuar con el discurso de Ascúa, Cristina indicó: "En esos 12 años los correntinos tenían electricidad y además la podían pagar, cosa que ahora no les pasa. Los pibes en la secundaria tenían netbook...", destacó la expresidenta en relación a sus mandatos y el de su difunto esposo Néstor Kirchner.

"Fueron 12 años en donde creamos universidades en cada una de las provincias argentinas, de manera tal que no tuvieran que irse al centro del país para completar una carrera. Viviendas, rutas, obras de infraestructura, los salarias... lo que nunca me van a perdonar es que en esos 12 años logramos el nivel de desempleo más bajo", lanzó.

"Tuvimos superávit hasta que se cayó el mundo en 2008. Cuentenla completa a la historia: fueron 12 años donde la gente llegaba a fin de mes, podía ahorrar, podía vivir mejor, era un cachito feliz… No nos van a borrar de la memoria por más que quieran”, manifestó.

Contra el Gobierno, la exmandataria se mostró contundente: "Desde que están los ‘honestos’ la gente cada vez vive peor. Es una derecha mafiosa y cínica. Pero no hay que llorar sobre la leche derramada, sino volver a organizarnos. Cada uno tiene que estar en el lugar que más sirve".

Qué dijo Cristina sobre su candidatura a las legislativas

cristina1.jpeg

"Salió el anuncio de mi candidatura y se desataron los demonios: comenzaron a pedir que me metan presa. No hay que enojarse, hay que estar atentos", comenzó indicando.

"Todo esto con editoriales de que está 'acabada, derrotada'. ¿Si estoy así por qué no me dejan competir y me ganan las elecciones? Mirá cómo tiemblo... uno que ya no está dijo que iba a quedar 'vieja, sola y enferma'", expresó Kirchner, recordando a Jorge Lanata, el difunto periodista y operador en su contra durante su gobierno.

Y agregó: "Podrán meterme presa a mí, pero el pueblo va a volver porque tiene identidad. En 2019 no volvió Cristina, volvió el pueblo. Creen –como creyeron con Perón- que echándolo a 18 años la gente se iba a olvidar… ¿cómo la gente se va a olvidar que hay que comer 4 veces al día?".

Fue entonces cuando cargó con furia contra la administración libertaria: "Energúmenos y bestias que le dicen a la gente que el Estado no tiene la culpa de que tengan un hijo discapacitado. ¿Cómo se puede ser tan HDP?".

También, hubo dardos para los diputados y senadores que han defendido los intereses libertarios: "Ahora se les cayó la coparticipación y se los van a comer los piojos, no van a tener asegurado nada. Este proyecto político que no tiene plan económico es una remake bastante ineficiente de lo que fue la tablita de Martínez de Hoz, Cavallo… tiene fecha de vencimiento", sentenció.

"Este nivel de endeudamiento, de destrucción, de ineficiencia… son muy ineficientes en la gestión del Estado. No es que no hay plata Milei, no hay dólares… y los que están bajo el colchón creo que no te los van a sacar tampoco", continuó.

La reflexión final de Cristina Kirchner

"Es necesario que repensemos un país en serio. No se hace un país cerrando el Hospital Garrahan. Para defender los intereses de la Patria, necesitamos gente comprometida con su historia", destacó la exmandataria.

Y agregó: "Se llevaron a un pibe. Tenemos que construir una Corrientes mejor, una Corrientes que los cuide".

cristina3.jpeg

"Hay que pensar que nadie se salva solo", deslizó en el cierre Cristina. "Todos necesitamos del otro: tender la mano, empatía, solidaridad y un proyecto que contenga a todos los argentinos y argentinas", cerró.

Embed - En vivo desde Paso de los Libres, Corrientes. Lanzamiento de la candidatura de Martín “Tincho” Ascúa