Interna PRO: Horacio Rodríguez Larreta afirmó que "no habrá ruptura"

"Puede haber diferencias, pero no hay ninguna posibilidad de que haya una ruptura", sostuvo en referencia al camino que el bloque opositor ha emprendido hacia los comicios presidenciales que se llevarán a cabo este año. En ese sentido, el funcionario manifestó que, sabiendo que "no todos piensan igual", su decisión es "discutir con los que están de acuerdo y con los que no están de acuerdo", en especial, luego de que Mauricio Macri expresara su "profunda desilusión" por la determinación del gobernador porteño sobre que el método para las próximas elecciones sea la boleta única electrónica.