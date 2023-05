Juntos por el Cambio sin paz: un soldado de Patricia Bullrich destrozó a Larreta

"Y porque no somos tibios, estamos en frente del 'inspector de veredas'. Porque no quiere ser Presidente, quiere ser 'inspector de veredas', que vino a San Miguel a mirar nuestra gestión, y se preocupó por la seguridad de San Miguel. Nuestra policía no mata pibitos como hizo la de la Ciudad con el chico de Barracas Central", expresó Joaquín de la Torre, refiriéndose a a Horacio Rodríguez Larreta, a quién le echó en cara la foto con Axel Kicillof y Alberto Fernández durante la pandemia.

Pero el plato fuerte llegó después, cuando el soldado bonaerense de la jefa del PRO lanzó: "Que Larreta se baje y se deje de joder, si queremos ganar tenemos que ir todos detrás de Patricia Bullrich como candidata a Presidenta".

El soldado de Patricia Bullrich contra Horacio Rodríguez Larreta