Karina Milei y Alejandra Monteoliva avanzan hacia el cierre de la primera fase del traslado de presos

Días atrás, Monteoliva había explicado que el procedimiento se desarrollaba dentro del “cronograma previsto”, aunque no se había establecido una fecha única para completar todas las fases.

En ese contexto, la ministra remarcó las dificultades de una operación de esta magnitud y señaló que “una cárcel no se traslada de un día para el otro”.

El procedimiento requiere la intervención de distintos organismos de seguridad y una planificación que permita coordinar los movimientos de los internos durante cada etapa.

Las características de la nueva cárcel de Marcos Paz

El Centro Penitenciario Federal VII de Marcos Paz ocupa un predio de 80 hectáreas y fue diseñado con tecnología destinada a reforzar la vigilancia y la seguridad dentro de sus instalaciones.

Uno de sus principales recursos es un sistema de monitoreo integrado por 929 cámaras de alta resolución, que permite supervisar distintos sectores y detectar movimientos en tiempo real.

El complejo también cuenta con mecanismos de apertura remota de las celdas y un sistema de comunicación mediante parlantes entre el personal penitenciario y las personas alojadas. Estas herramientas buscan reducir los contactos directos innecesarios y contribuir a prevenir posibles incidentes.

La capacidad total del establecimiento es de 2.232 internos, distribuidos en cinco sectores de alojamiento independientes. Además, el predio dispone de canchas de fútbol, espacios destinados al cultivo de huertas y cuatro unidades de detención.

Educación, atención sanitaria y capacitación laboral

La infraestructura del complejo incluye un área de salud, dependencias administrativas y salas de videoconferencia que permiten realizar trámites judiciales a distancia.

También se contemplaron espacios educativos para el desarrollo de talleres y actividades de capacitación laboral destinadas a las personas privadas de la libertad.

Con el cierre de esta primera fase, el Gobierno nacional busca avanzar en el traslado de la población penitenciaria de Devoto y consolidar el complejo de Marcos Paz como parte de la reorganización del sistema carcelario.