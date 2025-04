La chicana de Luca Bonfante a Manuel Adorni en el debate porteño: "Hoy es 29, es su día..."

image.png

En su presentación, señaló: "En primer lugar, mandarle un caluroso saludo y desearle que se recupere a mi compañera, Vanina Biasi. Como ella no pudo estar acá hoy, definimos -hoy justamente- que la reemplace".

"Quizás algunos me conocen, quizás otros no. El año pasado fui parte de los tantos miles de jóvenes poniendo el cuerpo a los jubilados. Tengo 26 años, estudio historia, trabajo en una biblioteca y soy zurdo, soy socialista. Quizás, puedo decir que soy lo que más odia este Gobierno y lo digo con orgullo", continuó.

Y agregó: "Soy zurdo porque me representan los valores de la solidaridad, los valores de no dejar a nadie tirado, los valores de acompañar cada pelea y no panquequear, no venderme y siempre ir al frente".

Fue entonces cuando se pronunció contra el vocero: "Por último, me alegra mucho que haya venido el candidato Manuel Adorni, porque hoy es 29, hoy es su día, el día del ñoqui", chicaneó. Y cerró su intervención inicial: "Les agradezco a todos el tiempo y deseo que sea un buen debate".

bonfante a adorni.mp4 Luca Bonfante, en el debate previo a las Elecciones Legislativas en la Ciudad.

Por qué no estuvo presente Vanina Biasi en el Debate

La líder del Frente de Izquierda y de Trabajadores reveló en su cuenta de X el motivo de su ausencia: "En mi condición de cabeza de la lista del FITU hoy no podré concurrir al debate organizado por la justicia electoral de Caba por encontrarme atravesando un delicado problema de salud. Por la misma razón no podré estar presente, en mi carácter de diputada nacional, en la sesión de interpelación, que fue brutalmente vaciada por el gobierno de los estafadores".

Y agregó: "Como fija el reglamento, Luca Bonfante, @lucabonfante_ segundo candidato de la lista del FITU, va a concurrir al debate de CABA y va a representar excelentemente a nuestra lista, integrada de punta a punta por luchadoras y luchadores del campo barrial, estudiantil y laboral de nuestra Ciudad".

tuit vanina biasi.png