La vergonzosa explicación de Manuel Adorni sobre la agresión de Santiago Caputo a un fotógrafo

“Yo estaba al lado de él, así que fui testigo presencial y ocular del hecho. Me parece que si me sacás una foto, yo estoy en todo mi derecho - tenga o no una cuota de poder en algún lugar - en sacarte una foto a vos”, reflexionó sobre el accionar tanto del periodista como de Caputo.

Respecto al momento en el que se dio esa situación, Adorni aclaró que "era un lío muy grande de fotógrafos y periodistas" y reveló que él mismo padeció empujones por parte de la prensa presente en el lugar.

adorni fotografo caputo

"De hecho a mí, sin quererlo por supuesto, me han empujado, me han golpeado con un micrófono. Yo vengo del palo de ustedes (por la prensa) y entiendo que esas situaciones desordenadas ocurren. Era un ámbito donde había mucha gente y, es cierto, había un poco de desorganización a la entrada y a la salida del lugar. Fue una situación muy incómoda para todos", expuso el vocero presidencial.

Y volvió a insistir en que "la intención de Santiago era efectivamente ver cómo habían salido las fotos" y "nada mas".

El hecho sucedió anoche en el hall del Canal de la Ciudad, donde los candidatos se hicieron presente para participar de un debate, de cara a las elecciones legislativas porteñas del 18 de mayo.

Santiago Caputo también llegó al lugar e intentó avanzar mientras era rodeado de flashes y micrófonos por el pasillo de entrada del canal. Acto seguido, se acercó a una zona para que le colocaran una pulsera de acceso, y fue entonces cuando inició la secuencia que causó polémica.

Mientras Caputo estaba esperando, un fotógrafo se acercó por su izquierda y comenzó a tomarle fotos con su cámara.

El asesor decidió colocar su mano abierta frente al lente para evitar ser fotografiado desde tan cerca y le hizo un gesto negativo, pronunciándole algunas palabras que no se llegan a escuchar en el único que video que existe hasta el momento sobre la secuencia.

santiago caputo fotografo

Ante la insistencia del fotoperiodista, que continuó disparando el flash, Caputo sacó su celular del bolsillo, tomó la credencial que el fotógrafo llevaba colgada de su cuello para verla con más claridad y le sacó una foto. Luego de que le colocaran la pulsera, el asesor se retiró con una sonrisa.

Tras el episodio, el reportero gráfico contó: “Cuando se dio cuenta, me miró y me dijo que deje de hacerlo. Yo seguí sacando. Fue ahí cuando me agarró la credencial que yo tenía colgada del cuello, la miró, sacó su celular de un bolsillo y le sacó un par de fotos. Después me miró y me dijo: ‘Vos sos un desubicado’ ”, relató el fotógrafo sobre lo sucedido a Tiempo Argentino.