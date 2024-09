La noticia del año: el anuncio que se viene de Javier Milei y Yuyito González

De ser así, este bombazo se sumaría a otros pasos importantes que los protagonistas de este romance están dando: hace algunas horas, la conductora compartió en sus redes sociales una foto donde se la puede ver junto al jefe de Estado y su hijo, Stéfano Di Aloy.

Allí escribió: "Noche de viernes en Olivos... cena familiar con mi hijo @totodialoy y mi novio @javiermilei". Y agregó: "Qué linda te queda la campera de campaña, amor...", acompañando el mensaje con un emoji de fuego. Finalmente, la exvedette puso: "Viva la libertad carajo", alineándose con su pareja.

A esta publicación, el Presidente comentó: "¡Cada día más hermosa, amor!", para mostrarle su cariño a su flamante novia.

Los encargados de difundir la noticia del posible casamiento fueron los periodistas de Crónica, quienes al aire aseguraron que esto es un hecho.

Yuyito González reafirmó su vínculo con Javier Milei

Yuyito González aseguró este jueves que con el presidente Javier Milei están“casados” y que el amor que se tienen es para toda la vida.

La confesión de la nueva novia del mandatario se dio en su programa de televisión. "Les quiero decir algo: no inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis. Estamos casados ya Javier y yo, ya nos casamos nosotros. Dios y nosotros", dijo al comienzo de su programa.

Y agregó: "Va a ser para toda la vida, es para toda la vida. Así que por favor no se malgasten en tirar mala onda porque no existen, no nos entran las balas gente. Así que, ¿les quedó claro? De paso le mando un beso a mi amor que lo amo".

yuyito gonzalez milei