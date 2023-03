Tras criticar a Lali, ahora Maxi Trusso defiende a Milei y quiere ser Presidente

“Yo lo de la política lo empecé como un juego pero quiero ir más allá, yo me siento preparado para hacer eso y por ahí se llega o no, puedo aportar cosas muy interesantes”, aseguró Trusso.

maxi trusso presidente

Y sorprendió: “Estoy lanzando mi postulación a presidente, trasciende mucho más que la política esto, quiero dirigir al país, voy a seguir haciendo música, lo que más me gusta de esto es buscar un cambio real y transformar a la Argentina en un gran país, hace mucho tiempo que el país está basado en una mentira y quiero erradicarla”.

“Yo a (Javier) Milei no lo conozco personalmente pero me cae bien, muchos le dicen loco y le hace muy bien al país tener a alguien como él, me parece que suma y muchos lo están apoyando por eso, dice lo que piensa y no se guarda nada”, agregó.

“La grieta es mundial y siempre hubo enfrentamientos, lo que pasa es que la derecha o izquierda tienen que ver con la innovación, a mi me gustan cosas de la derecha o también de la izquierda, son tendencias que se van manejando”, dijo Trusso al anunciar su candidatura y para intentar explicar su posicionamiento político dentro del amplio abanico ideológico.

Y cerró: “Esto lo hablé con mi mujer y amigos, son cosas que no las estoy especulando, son cosas que me salen naturalmente y las estoy planeando naturalmente, son ideas interesantes que si las puedo hacer yo sería genial”.