Le preguntaron a Javier Milei qué pasó con los 18 mejores meses que prometía Luis Caputo y sorprendió

Qué dijo Javier Milei sobre la situación de Luis Caputo en el Ministerio de Economía

Los números del oficialismo para contrarrestar las críticas

Tras el repaso histórico, el jefe de Estado argumentó que a su gobierno no se le debe cargar "todo el desastre de la caída que hizo el gobierno anterior". Para respaldar su afirmación de que la economía sí está en marcha, Milei expuso las propias estimaciones y proyecciones de su administración:

Proyección plurianual: el mandatario afirmó que, tomando el índice EMAE desde diciembre, proyectan un crecimiento del 6,7% en el primer año y del 4,2% en el segundo.

el mandatario afirmó que, tomando el índice EMAE desde diciembre, proyectan un crecimiento del 6,7% en el primer año y del 4,2% en el segundo. Acumulado histórico: "Si tomo las estimaciones que toma el mercado, nosotros vamos a estar creciendo entre 16 y 20% en cuatro años . Algo que Argentina no hacía en décadas. Cuatro años seguidos de crecimiento", destacó.

"Si tomo las estimaciones que toma el mercado, nosotros . Algo que Argentina no hacía en décadas. Cuatro años seguidos de crecimiento", destacó. Comparación global: Milei aseguró que, de concretarse estas proyecciones, Argentina estaría creciendo "tres veces más que lo que crece la OCDE" (estimada en un 6% para ese período), ubicando al país en el cuarto lugar del ranking de crecimiento mundial.

Finalmente, el Presidente atribuyó la percepción de un estancamiento a shocks externos negativos "que impactan sobre la oferta". Explicó que este tipo de variables internacionales reducen temporalmente la actividad y ralentizan la baja de la inflación, pero reiteró que "se está creciendo menos y sigue siendo el país que más crece en la región".