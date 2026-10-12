Le preguntaron a Javier Milei qué pasó con los 18 mejores meses que prometía Luis Caputo y sorprendió
Javier Milei defendió la gestión económica de su gobierno. Explicó por qué considera que está en recuperación y relativizó las críticas sobre el estancamiento.
En una entrevista radial, el presidente Javier Milei fue consultado sobre las demoras en el inicio de la reactivación económica y el prometido despegue que había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo. El mandatario ofreció una llamativa justificación metodológica e histórica para defender los números de su gestión.
La insólita respuesta de Javier Milei sobre cómo medir el crecimiento
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El cruce se produjo cuando el periodista Eduardo Feinmann le señaló que "los 18 mejores meses que prometía Caputo no arrancaron". Ante este planteo, Milei solicitó dividir su respuesta y comenzó con una aclaración teórica sobre los plazos en los que debe evaluarse el desempeño de un país:
"Si usted toma el crecimiento, porque el crecimiento no se mira con un dato puntual, se mira con una foto un poco más larga. En general se mira 100 años, pero digamos, como estamos en política, miramos de a cuatro", respondió sorpresivamente el Presidente.
A continuación, Milei realizó una comparación directa con las administraciones anteriores. Aseguró que durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner la economía creció un 1,5% en cuatro años, mientras que en la administración de Mauricio Macri cayó 3,8%. Sobre el gobierno de Alberto Fernández, indicó que el crecimiento del 3,8% solo sirvió para recuperar la caída previa de Macri.
Los números del oficialismo para contrarrestar las críticas
Tras el repaso histórico, el jefe de Estado argumentó que a su gobierno no se le debe cargar "todo el desastre de la caída que hizo el gobierno anterior". Para respaldar su afirmación de que la economía sí está en marcha, Milei expuso las propias estimaciones y proyecciones de su administración:
- Proyección plurianual: el mandatario afirmó que, tomando el índice EMAE desde diciembre, proyectan un crecimiento del 6,7% en el primer año y del 4,2% en el segundo.
- Acumulado histórico: "Si tomo las estimaciones que toma el mercado, nosotros vamos a estar creciendo entre 16 y 20% en cuatro años. Algo que Argentina no hacía en décadas. Cuatro años seguidos de crecimiento", destacó.
- Comparación global: Milei aseguró que, de concretarse estas proyecciones, Argentina estaría creciendo "tres veces más que lo que crece la OCDE" (estimada en un 6% para ese período), ubicando al país en el cuarto lugar del ranking de crecimiento mundial.
Finalmente, el Presidente atribuyó la percepción de un estancamiento a shocks externos negativos "que impactan sobre la oferta". Explicó que este tipo de variables internacionales reducen temporalmente la actividad y ralentizan la baja de la inflación, pero reiteró que "se está creciendo menos y sigue siendo el país que más crece en la región".
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