Sandra Pettovello firmó el Decreto 116/2026 y activó bono de Ayuda Económica Previsional para jubilados

Titulares de las prestaciones contributivas previsionales (jubilados y pensionados del SIPA y regímenes transferidos) que perciban hasta un haber mínimo.

(jubilados y pensionados del SIPA y regímenes transferidos) que perciban hasta un haber mínimo. Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor ( PUAM ).

). Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, y demás pensiones graciables a cargo del organismo.

Cómo funciona el tope para cobrar el refuerzo

La normativa detalla específicamente cómo se aplicará el pago para aquellos beneficiarios que perciban ingresos superiores a la jubilación mínima garantizada.

Quienes cobren un monto menor o igual al haber mínimo recibirán la totalidad del bono de $70.000. Por su parte, los titulares que por la sumatoria de todas sus prestaciones vigentes perciban un importe superior a ese piso, accederán a un bono proporcional. Este monto extra será equivalente a la suma necesaria para alcanzar el tope máximo, el cual resulta de sumar el valor de la jubilación mínima actual más los $70.000 del bono.

Por último, el decreto establece que para acceder al cobro, los beneficios deben encontrarse plenamente vigentes en el mismo mes en que se realice la liquidación. En el caso de las pensiones con múltiples copartícipes, todos ellos serán considerados como un único titular a los fines de percibir este derecho.