Sandra Pettovello firmó el Decreto 116/2026 y activó bono de Ayuda Económica Previsional para jubilados
Sandra Pettovello oficializó un nuevo refuerzo económico de $70.000 para el mes de octubre. Cuáles son los requisitos y qué jubilados lo cobran.
El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano conducido por Sandra Pettovello, oficializó una actualización en los refuerzos de ingresos destinados a los sectores vulnerables del sistema previsional. Mediante su publicación oficial, se confirmó el pago de un Bono Extraordinario Previsional para el mes de octubre de 2026.
Esta nueva medida eleva los montos que se venían percibiendo en concepto de ayuda económica (como el piso inicial fijado en $55.000 en normativas anteriores), estableciendo una cifra superior para compensar los desfasajes económicos y resguardar el poder adquisitivo de los adultos mayores de menores ingresos.
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De cuánto es el bono y a quiénes les corresponde
Según lo detallado en la reglamentación, el Estado abonará un monto máximo de $70.000 durante octubre. Esta suma tiene carácter estrictamente no remunerativo, lo que significa que no será susceptible de ningún tipo de descuento bancario ni se computará para el cálculo de otros conceptos previsionales.
El beneficio será liquidado de manera automática a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y alcanzará a los siguientes grupos:
- Titulares de las prestaciones contributivas previsionales (jubilados y pensionados del SIPA y regímenes transferidos) que perciban hasta un haber mínimo.
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, y demás pensiones graciables a cargo del organismo.
Cómo funciona el tope para cobrar el refuerzo
La normativa detalla específicamente cómo se aplicará el pago para aquellos beneficiarios que perciban ingresos superiores a la jubilación mínima garantizada.
Quienes cobren un monto menor o igual al haber mínimo recibirán la totalidad del bono de $70.000. Por su parte, los titulares que por la sumatoria de todas sus prestaciones vigentes perciban un importe superior a ese piso, accederán a un bono proporcional. Este monto extra será equivalente a la suma necesaria para alcanzar el tope máximo, el cual resulta de sumar el valor de la jubilación mínima actual más los $70.000 del bono.
Por último, el decreto establece que para acceder al cobro, los beneficios deben encontrarse plenamente vigentes en el mismo mes en que se realice la liquidación. En el caso de las pensiones con múltiples copartícipes, todos ellos serán considerados como un único titular a los fines de percibir este derecho.
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