Leandro Santoro: "Lo que está en juego es la justicia"

Y añadió: "Ojalá que en las próximas horas las cosas se emprolijen un poco más y podamos celebrar que la gente se expresó y, sea cual sea el resultado, podamos construir una Ciudad más justa y un país más unido y próspero".

"La participación era la que esperaba y me preocupa, probablemente en las próximas horas suba un poco el caudal de participación. Habla de un proceso que se está viviendo en todo el mundo, que es una especie de desconsolidación de la democracia, la gente no confía en el sistema democrático, por eso creo que hay participar más", continúo Santoro en diálogo con C5N.

Además, Leandro Santoro remarcó: "El odio, la fake news, las operaciones y la idea de un tipo de 50 años puede opinar como un preadolescente desincentiva la participación. Le pido a la gente que vaya a votar porque es momento de dar un mensaje".

Leandro Santoro condenó la fake news libertaria contra el PRO: "Trampa"

Leandro Santoro, candidato de la coalición peronista Es Ahora Buenos Aires, condenó la difusión de videos con declaraciones falsas difundidos en redes sociales por cuentas libertarias para perjudicar al Pro.

Al votar en un colegio de Almagro, Santoro dijo: “Lo que pasó anoche no tiene antecedentes en la democracia. Me refiero a las fake news, me refiero a la trampa. Quiero expresar mi más enérgica condena. Se han vulnerado principios elementales de la democracia. En la democracia no se juega al fleje".

Sin romper la veda electoral, el candidato por Es Ahora Buenos Aires le pidió a los dirigentes que sean responsables con la democracia y apuntó a Javier Milei: “El presidente de la República tiene que dar el ejemplo”, expresó. “Esto no es el deportivo de un presidente; es la república Argentina y hay 45 millones de personas que necesitan que la dirigencia política sea responsable y esté a la altura. Estamos viviendo un proceso de desconsolidación de la democracia y necesitamos responsabilidad”, sostuvo. “No tiene antecedentes en la democracia y quiero expresar mi más alta condena”, agregó.

Santoro le pidió “responsabilidad” a “todos los espacios políticos” y pidió también el apoyo de la gente: “Que voten a quien quieran votar, pero para que podamos vivir en una democracia consolidada se necesita una ciudadanía activa que controle”.

“Estamos viviendo en una nueva época, de las redes, las fake news, entiendo el contexto donde todavía parece que hay zonas grises que no se han definido, qué se ha permitido y qué no, pero un dirigente político tiene que mandar un mensaje claro: hay cosas que no se hacen por más que la ley específicamente no la haya contemplado”, sostuvo el candidato peronista.

Ante esto, insistió en que a la democracia la defienden las instituciones, “pero también los dirigentes con sus conductas”. “El presidente de la República tiene que dar el ejemplo, pero es una responsabilidad de todos”, agregó.

Asimismo, Santoro sostuvo que hubo “antecedentes de manipulación” en elecciones y remarcó que existen otros espacios políticos “que están tratando de contaminar la cancha aprovechando estas zonas grises que tiene la ley”.