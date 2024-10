Lilia Lemoine retoma su asedio a Victoria Villarruel: "Peor vicepresidente"

“¿Quién? ¿Victoria Villarruel? Ninguna persona que idolatre a Isabel Perón me genera la más mínima confianza. Vengan de a millones”, publicó el usuario en la red social luego de que la propia Vicepresidente compartiera fotos del encuentro con un mensaje en el que hablaba de “reivindicar su figura” por ser la primera presidente mujer del mundo.

La publicación recibió la respuesta de la diputada, que no dudo en respaldar la afirmación: "Te banco. Va juntando porotos la vice. Hace rato se decidió. Ya es la peor vicepresidente de la historia. Peor que el Chacho. Porque el Chacho no llegó colgado de las bolas de (Fernando) De la Rúa”, lanzó Lemoine en referencia a quien fue el vicepresidente durante la primera etapa del gobierno de la Alianza entre 1999 y el 2000.

lilia lemoine vs villarruel.jpg El mensaje de Lilia Lemoine en X contra Victoria Villarruel

Sus críticas se suman a varias anteriores que Lemoine le hizo a la Vicepresidenta a quien, entre otras cosas, acusó de tener “agenda propia” separada de la del presidente Javier Milei. "La Vicepresidente está haciendo campaña por su lado", había asegurado en una oportunidad en relación a la propuesta de reabrir causas de la última dictadura.

“Mátenme si quieren, díganme loca, lo que quieran, pero... Primero tranquilos, el que gobierna acá es Javier Milei, no Victoria Villarruel. Villarruel lo tiene que reemplazar si él no está en el país. ¡Uy, muchachos, qué miedo que me da! Pero no suele ser por más de dos días”, dijo durante un programa que tiene con representante del Parlasur Iván Dubois.

“Yo trabajo para todos los argentinos, pero tengo que seguir con las cosas que dijimos que íbamos a hacer, con nuestra ideología. Tengo que decir que me parece pésimo que la vicepresidente (sic) tenga una clara agenda personal que le hace no acompañarnos para evitar cualquier tipo de costo político”, agregó en aquel momento.