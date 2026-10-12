Milei habló sobre la visita del papa León XIV: qué dijo de la chance de cambiar de fecha

A continuación, Milei hizo hincapié en el papel internacional del jefe de la Iglesia católica y en la dimensión diplomática que implica recibirlo en el país: “Pero al mismo tiempo es un jefe de Estado, que es un líder espiritual de 2.500 millones de seres humanos. Tiene una magnitud planetaria distinta a otros líderes”, agregó.

El mensaje de apoyo del Presidente al Sumo Pontífice

El domingo, después de conocerse la noticia sobre la intervención quirúrgica, Milei había publicado un mensaje en sus redes sociales para transmitirle sus buenos deseos al Papa: “Quiero hacerle llegar al Papa León XIV @Pontifex mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”, escribió.

El mandatario cerró su publicación con otro mensaje de respaldo: “Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan”.

Mientras se aguarda la evolución médica de León XIV, la fecha de su visita a la Argentina permanece sujeta a lo que determine su recuperación. El Gobierno, por su parte, ya expresó que está dispuesto a realizar los ajustes necesarios para facilitar el viaje.