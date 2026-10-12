Milei habló sobre la visita del papa León XIV: qué dijo de la chance de cambiar de fecha
El Presidente se refirió a la operación pulmonar a la que será sometido el Sumo Pontífice y aseguró que el Gobierno está dispuesto a modificar el cronograma si su recuperación lo requiere.
Javier Milei se refirió a la salud del papa León XIV y a la posibilidad de reprogramar su visita a la Argentina, prevista para noviembre. Luego de que se confirmara que el Sumo Pontífice deberá someterse a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo pulmonar, el presidente expresó su apoyo y dejó en claro que el Gobierno está dispuesto a adaptar las fechas del viaje si resulta necesario.
“Estamos orando por él para que pueda venir a la Argentina. Si la situación demanda un corrimiento en la fecha, nosotros estamos disponibles a hacer los ajustes necesarios”, afirmó el mandatario en declaraciones radiales.
La operación de León XIV y la posibilidad de reprogramar la visita
La intervención médica del Papa se conoció a menos de un mes de su llegada prevista al país, que debería concretarse entre el 8 y el 11 de noviembre. Según la información difundida, León XIV será internado para que le extraigan un nódulo detectado en uno de sus pulmones.
Frente a este escenario, Milei evitó dar por confirmada una modificación del cronograma, pero manifestó la disposición del Gobierno a realizar cambios en caso de que el proceso de recuperación del Pontífice lo exija. La decisión dependerá de la evolución de su estado de salud y de las condiciones necesarias para que pueda afrontar el viaje.
Milei destacó la importancia religiosa y política del Papa
A su vez, también explicó la relevancia que tiene la visita de León XIV para la Argentina, tanto desde el punto de vista religioso como institucional: “Hay dos temas muy importantes cuando usted recibe a un Papa. Está la magnitud religiosa y en el caso argentino, el 75% de la población es católica, por lo que es el líder espiritual del 75% de los argentinos. Es un dato que uno no puede soslayar”, señaló.
A continuación, Milei hizo hincapié en el papel internacional del jefe de la Iglesia católica y en la dimensión diplomática que implica recibirlo en el país: “Pero al mismo tiempo es un jefe de Estado, que es un líder espiritual de 2.500 millones de seres humanos. Tiene una magnitud planetaria distinta a otros líderes”, agregó.
El mensaje de apoyo del Presidente al Sumo Pontífice
El domingo, después de conocerse la noticia sobre la intervención quirúrgica, Milei había publicado un mensaje en sus redes sociales para transmitirle sus buenos deseos al Papa: “Quiero hacerle llegar al Papa León XIV @Pontifex mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”, escribió.
El mandatario cerró su publicación con otro mensaje de respaldo: “Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan”.
Mientras se aguarda la evolución médica de León XIV, la fecha de su visita a la Argentina permanece sujeta a lo que determine su recuperación. El Gobierno, por su parte, ya expresó que está dispuesto a realizar los ajustes necesarios para facilitar el viaje.
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