El Vaticano dio detalles de la operación del papa León XIV y anticipó cómo será su recuperación

"Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a su oración. Gracias y buen domingo", manifestó ante las personas que se acercaron a escucharlo.

Muestras de apoyo y solidaridad con León XIV

Tras el anuncio, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Matteo Zuppi, aseguró que las comunidades eclesiales del país lo recordarán durante sus celebraciones y momentos de oración.

También el presidente de Italia, Sergio Mattarella, le hizo llegar un mensaje de apoyo, mientras que la primera ministra, Giorgia Meloni, destacó la serenidad con la que León XIV comunicó que deberá someterse a la intervención.

León XIV cumplió 71 años en septiembre y fue elegido Papa el 8 de mayo de 2025, convirtiéndose en el primer estadounidense en ocupar el cargo. Entre sus próximos compromisos figura un viaje apostólico previsto del 6 al 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.