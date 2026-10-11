El Vaticano dio detalles de la operación del papa León XIV y anticipó cómo será su recuperación
El portavoz de la Santa Sede confirmó que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana en el Policlínico Gemelli, en Roma.
El Vaticano brindó detalles sobre la operación a la que se someterá el papa León XIV para extirparse un nódulo circunscrito en un pulmón y anticipó que el período de hospitalización posterior será de aproximadamente una semana.
La información fue confirmada por el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, quien precisó que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana en el Policlínico Gemelli, en Roma, y que el tiempo estimado de internación tras la cirugía será de alrededor de siete días.
Fue el propio pontífice el que anunció la intervención este domingo, al término del Ángelus, ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro. Durante su mensaje, explicó que el nódulo fue detectado recientemente, durante una serie de controles médicos, y que se encuentra en una etapa muy inicial y bien localizado.
"Recientemente, durante algunos controles, los médicos me encontraron un nódulo circunscrito en el pulmón. Fue encontrado en una fase muy inicial y bien localizado", expresó León XIV desde la ventana del Palacio Apostólico.
En este contexto, explicó que los médicos consideraron oportuno intervenir y que, siguiendo sus recomendaciones, decidió someterse a una operación para extirparlo. Además, agradeció las muestras de acompañamiento y pidió a los fieles que lo tengan presente en sus oraciones.
"Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a su oración. Gracias y buen domingo", manifestó ante las personas que se acercaron a escucharlo.
Muestras de apoyo y solidaridad con León XIV
Tras el anuncio, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Matteo Zuppi, aseguró que las comunidades eclesiales del país lo recordarán durante sus celebraciones y momentos de oración.
También el presidente de Italia, Sergio Mattarella, le hizo llegar un mensaje de apoyo, mientras que la primera ministra, Giorgia Meloni, destacó la serenidad con la que León XIV comunicó que deberá someterse a la intervención.
León XIV cumplió 71 años en septiembre y fue elegido Papa el 8 de mayo de 2025, convirtiéndose en el primer estadounidense en ocupar el cargo. Entre sus próximos compromisos figura un viaje apostólico previsto del 6 al 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú.
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