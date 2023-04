La dolarización de Milei: qué piensan los políticos de la propuesta libertaria

Por esta razón, el periodista Lautaro Maislin de C5N se acercó al Congreso en la jornada de este miércoles, para dialogar con los distintos referentes políticos sobre la idea que el líder opositor tiene, en caso de llegar a Casa Rosada.

Mientras que Fernando Iglesias, diputado del PRO, sostuvo que "cualquier cosa es mejor que el gobierno que tenemos", Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, señaló que Milei "es un títere del poder económico y fue construido como candidato para eso". Además, agregó: "De ser un triste panelista de televisión pasó a ser un candidato con expectativas porque le dieron mucho apoyo económico y mediático, precisamente para que gire a la derecha toda la agenda económica de la Argentina".

Por su parte, Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica, señaló que la propuesta libertaria "es un debate técnico válido", aunque "lo que no termina de decir Milei es cuántos dólares van a ganar los argentinos, ya que el hecho de que se dolarice no significa que todos vamos a ganar mucha plata". En adición a eso, planteó sus dudas: "Capaz que, como en la época del 90, un diputado va a estar luchando para llegar a 450 dólares, no va a ganar mucho menos, va a ganar con pesos de hoy 200 dólares, como mucho, y eso no te alcanza para vivir. No soluciona. Hay que hacer un debate riguroso. Me da la sensación de que Milei vende espejitos de colores", deslizó.

En tanto, otra voz del PRO fue Luciano Laspina, quien remarcó que "la dolarización tiene algunos riesgos en el corto plazo y es desaconsejable en el largo plazo", algo que compartió Rodrigo de Loredo, de Evolución Radical, al referir que "por la carencia de dólares en el país, no sería susceptible de llevar adelante una medida de ese tipo". De hecho, su colega en el mismo espacio político, Martín Tetaz se mostró implacable en referencia al tema al decir que "la dolarización no tiene ningún sentido, es una mala idea y más como la está planteando Milei. La está planteando a la venezolana, que la gente elija libremente la moneda que quiere. Ahora la gente usa masivamente dólares en Venezuela pero primero hubo una hiperinflación y una recesión que se comió la mitad del producto bruto de Venezuela".

Quien también se sumó a la negativa fue Daniel Gollan, diputado del Frente de Todos, destacando la inconstitucionalidad de la medida: "Habría que cambiar la Constitución para dolarizar la economía en Argentina".

No obstante, hay algunos referentes políticos que -al menos- planean detenerse a escuchar al diputado libertario, tales como Cristian Ritondo, del PRO, quien sostuvo: "A mí me da la sensación que con las reservas que tiene hoy la Argentina hoy sería impracticable pero me gusta escucharlo a Milei y a cualquiera que plantea sobre la dolarización o la libre circulación de dos monedas. Son distintas propuestas pero que los argentinos tenemos que tener más claro".

Finalmente, Graciela Camaño, diputada de Identidad Bonaerense, descartó la posibilidad de que la dolarización se concrete, incluso si el libertario llegara a ser primer mandatario: "Es un slogan. No comparto para nada lo que hace y lo que dice Milei".