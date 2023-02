Mila Zurbriggen: "Amenazaron con ponerme droga para ensuciarme"

"Es un malestar en la juventud en general, yo decidí hablar porque soy la responsable de la agrupación, lo que dije es lo que expresé en mi tuit, mujeres con poca ropa que eran puestas arriba de mucha militancia que venía trabajando hace tiempo", comentó.

Y agregó en diálogo con Jorge Rial: "Las pruebas están en las redes sociales de las chicas. Yo no juzgo sus vidas, denuncio el manejo de un frente político, ni siquiera denuncio a Milei. El Frente dice una cosa y hace otra. A mí me llegaron cosas de chicos de todo el país, pero van a tener que hablar ellos".

En este sentido, Mila Zurbriggen contó que en los últimos días recibió amenazas. "Recibí amenazas, no solo en redes sociales, personas del frente y de mi entorno me advirtieron que me van a querer ensuciar de cualquier manera, colocándome droga o alguna otra cosa", afirmó.

"Por las amenazas que recibió el chico de Tucumán vamos a hacer la denuncia, y yo también voy a dejar asentadas las cosas que me sucedieron en los últimos días", confirmó.

Al ser consultada sobre cómo le llegaron las amenazas, la joven exmilitante liberal comentó: "Están siendo muy vivos para hacer esas amenazas, hablan con personas de mi entorno y ellos me lo dicen aunque no quieren decirme desde dónde les llega por miedo".

"Estamos muy decepcionados, a muchos de los que estábamos en el frente nos comía la conciencia saber que decían una cosa para afuera y que adentro pasaba otra cosa. Lo más grande que tiene el espacio son las redes, ya pusieron a todos los trols a decirme barbaridades por las redes", concluyó Zurbriggen.

Mila Zurbriggen, exmilitante de la Libertad Avanza, en C5N