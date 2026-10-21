"No puedo respetar tu cerebro": Milei cruzó a periodista español en torno a quienes no llegan a fin de mes
El presidente Javier Milei se encuentra en España, donde no ha reparado en denostar a periodistas españoles y volver a negar la difícil situación argentina.
Durante su visita a España en marco de la precampaña, el presidente Javier Milei protagonizó un acalorado cruce con un periodista que lo consultó sobre las dificultades económicas de la población argentina para llegar a fin de mes.
"No puedo respetar tu cerebro": Milei cruzó a periodista español en torno a quienes no llegan a fin de mes
Ante la inquietud planteada por el cronista, Milei interrumpió la consulta para encarar una respuesta directa: "Si vos decís que no llegás a fin de mes, que el día 20 te quedaste sin dinero, ¿vos podés vivir 10 días sin beber y sin comer?", inquirió el mandatario.
Frente al intento del periodista por reencauzar la pregunta, el jefe de Estado sostuvo que la expresión "no llegar a fin de mes" constituye "un eslogan barato para afectar a la emocionalidad" y apuntó a que lo que realmente debería observarse son las métricas e indicadores de pobreza.
En esa línea, Milei repasó y defendió las cifras de su gestión frente a las de la administración anterior: aseguró que la pobreza descendió del 57% al 32% y que la indigencia bajó del 20% al 6%, al mismo tiempo que sostuvo que la cifra de pobreza infantil se redujo del 70% al 42%.
Finalmente, remarcó que durante el Gobierno anterior el 30% de los trabajadores formales se encontraban en situación de pobreza.
Para finalizar el cruce, Milei cerró con una frase irónica hacia el periodista antes de dar por terminada la conversación: "Si vos querés abrazarte a un eslogan emocional, bien; amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro", concluyó entre risas de los presentes.
Qué le pasó a Javier Milei en el cuello: la explicación oficial
La llegada de Javier Milei a España en el marco de su nueva gira internacional volvió a acaparar todas las miradas, pero esta vez por una razón ajena a sus habituales discursos y cruces políticos. Durante sus primeras apariciones públicas en la capital española, el mandatario argentino sorprendió a los presentes y a la prensa al luciendo un apósito de notable tamaño en el lado izquierdo de su cuello.
La imagen del jefe de Estado con la prominente "curita" no tardó en viralizarse en las redes sociales y generar incertidumbre entre periodistas, analistas y la opinión pública, reavivando consultas sobre su salud.
Pese al silencio inicial y la falta de partes oficiales por parte de la Casa Rosada o la Unidad Médica Presidencial, las dudas no tardaron en disiparse. Según revelaron fuentes periodísticas que siguen la comitiva oficial, el motivo del vistoso vendaje fue nada más que un pequeño accidente doméstico durante su rutina matutina: una cortadura producida mientras se afeitaba.
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