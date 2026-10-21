"No puedo respetar tu cerebro": Milei cruzó a periodista español en torno a quienes no llegan a fin de mes

Para finalizar el cruce, Milei cerró con una frase irónica hacia el periodista antes de dar por terminada la conversación: "Si vos querés abrazarte a un eslogan emocional, bien; amo tu corazón, pero no puedo respetar tu cerebro", concluyó entre risas de los presentes.

Qué le pasó a Javier Milei en el cuello: la explicación oficial

La llegada de Javier Milei a España en el marco de su nueva gira internacional volvió a acaparar todas las miradas, pero esta vez por una razón ajena a sus habituales discursos y cruces políticos. Durante sus primeras apariciones públicas en la capital española, el mandatario argentino sorprendió a los presentes y a la prensa al luciendo un apósito de notable tamaño en el lado izquierdo de su cuello.

La imagen del jefe de Estado con la prominente "curita" no tardó en viralizarse en las redes sociales y generar incertidumbre entre periodistas, analistas y la opinión pública, reavivando consultas sobre su salud.

Qué le pasó a Javier Milei en el cuello: la explicación oficial

Pese al silencio inicial y la falta de partes oficiales por parte de la Casa Rosada o la Unidad Médica Presidencial, las dudas no tardaron en disiparse. Según revelaron fuentes periodísticas que siguen la comitiva oficial, el motivo del vistoso vendaje fue nada más que un pequeño accidente doméstico durante su rutina matutina: una cortadura producida mientras se afeitaba.