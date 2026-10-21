Qué le pasó a Javier Milei en el cuello: la explicación oficial

Javier Milei calificó de "corta intelectualmente" a una periodista de España

El video donde se ve al presidente Javier Milei con un apósito adhesivo es el mismo que se viralizó por su insulto a una periodista de la Cadena SER durante su visita a Madrid, calificándola de "corta intelectualmente y miserable política".

El tenso episodio ocurrió en la entrada del Real Casino de Madrid, donde el mandatario participó en un desayuno informativo.

La cronista española Julia Molina le preguntó a Milei si consideraba que su presencia en España incomodaba a sus aliados de la derecha local, el Partido Popular (PP) y Vox, dado que ningún líder de estas fuerzas programó reuniones ni fotos oficiales con él en esta ocasión.

Ante la consulta, Milei respondió de forma agresiva: "Esa me parece una visión de gente muy corta intelectualmente y miserables políticos, quizás vale para tu caso".

La periodista agredida relató en posteriores entrevistas radiales que el equipo de custodia de Milei actuó de forma "bastante dura" y empujó a un trabajador de El País. Además, destacó que en España "no están acostumbrados a este nivel de violencia verbal por parte de un presidente"

Durante el mismo evento, Milei también arremetió contra la prensa argentina, tildando de "corruptos" a periodistas del Grupo Clarín. El exabrupto provocó un fuerte revuelo y repudio generalizado en las principales señales locales de España, con informes críticos en cadenas como Televisión Española (RTVE), La Sexta y la propia Cadena SER.