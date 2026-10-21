Qué le pasó a Javier Milei en el cuello: la explicación oficial
Mientras atiende su propia agenda en España, el presidente Milei fue visto con un apósito adhesivo en su cuello y se reveló qué fue lo que le pasó.
La llegada de Javier Milei a España en el marco de su nueva gira internacional volvió a acaparar todas las miradas, pero esta vez por una razón ajena a sus habituales discursos y cruces políticos. Durante sus primeras apariciones públicas en la capital española, el mandatario argentino sorprendió a los presentes y a la prensa al luciendo un apósito de notable tamaño en el lado izquierdo de su cuello.
La imagen del jefe de Estado con la prominente "curita" no tardó en viralizarse en las redes sociales y generar incertidumbre entre periodistas, analistas y la opinión pública, reavivando consultas sobre su salud.
La causa detrás del apósito que tenía Javier Milei
Pese al silencio inicial y la falta de partes oficiales por parte de la Casa Rosada o la Unidad Médica Presidencial, las dudas no tardaron en disiparse. Según revelaron fuentes periodísticas que siguen la comitiva oficial, el motivo del vistoso vendaje fue nada más que un pequeño accidente doméstico durante su rutina matutina: una cortadura producida mientras se afeitaba.
Debido a la irritación y para evitar el roce molesto con el cuello de la camisa y la corbata durante la cargada agenda de compromisos en Madrid —que incluye encuentros con referentes locales y presentaciones académicas—, el equipo del Presidente optó por colocarle el apósito protector de gran tamaño.
A pesar de las especulaciones iniciales que encendieron las alarmas sobre alguna dolencia de mayor gravedad, la afección no reviste ningún riesgo y la agenda del mandatario continúa con normalidad en territorio español.
Javier Milei calificó de "corta intelectualmente" a una periodista de España
El video donde se ve al presidente Javier Milei con un apósito adhesivo es el mismo que se viralizó por su insulto a una periodista de la Cadena SER durante su visita a Madrid, calificándola de "corta intelectualmente y miserable política".
El tenso episodio ocurrió en la entrada del Real Casino de Madrid, donde el mandatario participó en un desayuno informativo.
La cronista española Julia Molina le preguntó a Milei si consideraba que su presencia en España incomodaba a sus aliados de la derecha local, el Partido Popular (PP) y Vox, dado que ningún líder de estas fuerzas programó reuniones ni fotos oficiales con él en esta ocasión.
Ante la consulta, Milei respondió de forma agresiva: "Esa me parece una visión de gente muy corta intelectualmente y miserables políticos, quizás vale para tu caso".
La periodista agredida relató en posteriores entrevistas radiales que el equipo de custodia de Milei actuó de forma "bastante dura" y empujó a un trabajador de El País. Además, destacó que en España "no están acostumbrados a este nivel de violencia verbal por parte de un presidente"
Durante el mismo evento, Milei también arremetió contra la prensa argentina, tildando de "corruptos" a periodistas del Grupo Clarín. El exabrupto provocó un fuerte revuelo y repudio generalizado en las principales señales locales de España, con informes críticos en cadenas como Televisión Española (RTVE), La Sexta y la propia Cadena SER.
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