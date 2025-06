Nuevo mensaje grabado de Cristina Kirchner: "La verdadera grieta"

“Precisamente es en estos días es que estamos viendo señales más que contundentes acerca de lo insostenible que es el modelo. No es un ejercicio ideológico, no es una postura meramente política, es simple y absoluto pragmatismo sobre las cosas que están sucediendo", sostuvo.

cfk la bancaria audio completo

“La macro no les cierra por ningún lado. ¿Y con la micro cómo andamos? Saben que, si la macroeconomía está para el tuje, la micro es una tragedia social”, lanzó.

Cristina Kirchner sostuvo que “más del 50% de las familias argentinas no llega a fin de mes” y que “se están endeudando cada vez más, pero no se endeudan para viajar o para comprarse una casita o comprarse un autito, sino para comer”.

Opinó entonces que en el país existen “dos argentinas” y explicó: “Una que tiene la suerte de poder viajar al exterior” y “la otra es la que no llega con la comida a fin de mes. Esta es la verdadera grieta”, lanzó.

En medio de su concepto, expresó: “No quiero cargar las tintas sobre los que viajan al exterior porque todo el mundo tiene derecho, producto de su trabajo, a hacer un lindo viaje al exterior y disfrutar con la familia, el problema no es el argentino que todavía no puede viajar y que cuenta con recursos para hacerlo”.

Kirchner afirmó que esa grieta de la que habla la genera "el poder económico" al cual definió como “depredador”, “antinacional” y “fugador de dólares”.

“El modelo se les cae a pedazos y ellos lo saben, por eso decidieron meterme presa y sacarme de la cancha”, lanzó en su audio. "No sea cosa que tanta inversión en persecución para que alguien como Milei llegue a ser presidente haya resultado en vano. No, esta gente no hace las cosas en vano", expresó.

Y ordenó: “Hay que volver a armar el rompecabezas porque estos tipos rompieron todo y siguen rompiendo lo que queda”.

Al final de su audio de doce minutos, llamó a los trabajadores bancarios a retomar la lucha y la bandera de la unidad. “Ese es el camino, esa es la lucha y esa es la bandera que tenemos que volver a retomar y a llevar a la calle”, concluyó.