El Gobierno le respondió a la provincia de Buenos Aires por su rechazo al protocolo antipiquetes

“Nosotros entendemos que primero está el derecho, el cumplimiento de la ley y la libertad de los ciudadanos a circular”, expresó el vocero.

Al ser consultado sobre cuál iba a ser la respuesta del Gobierno ante manifestaciones masivas en las que no se pueda garantizar el derecho a circular, Adroni fue contundente: "La decisión está tomada y es hacer cumplir la ley. Los detalles no se dan por cuestiones de seguridad. Vamos a permitir la libre circulación”.

Sobre cómo sería el operativo, el vocero intentó no dar mayores detalles, pero indicó: “Está claro que las decisiones tomadas están en línea con la disuasión previa, el intentar que comprendan que van a seguir cobrando los planes sociales y no es necesario ir a la protesta, ni que les pasen lista para subirlos a medios de transporte para cortar la calle amenazándoles con que si no les van a cortar el plan”.

“Lo que tratamos es que se entienda que hay un montón de gente que se levanta todos los días muy temprano, que pagan muchos impuestos, que tal vez no ganan lo que quieren, que luchan cada día con un montón de cuestiones y que necesitan circular libremente, y es lo que vamos a garantizar”, sostuvo Adorni.

“Tenemos la absoluta tranquilidad que mañana vamos a hacer todo para que se cumpla lo que el presidente Javier Milei viene pregonando desde la campaña y que es el respeto absoluto por la ley", cerró sobre el tema de los piquetes programados para este 20 de diciembre.

“No queremos que se corte la circulación en la República Argentina. No solo en la 9 de Julio, que es la imagen típica que todos los argentinos reconocemos como un gran problema con los piquetes sino en el resto del país. La libre circulación debe estar garantizada”, había manifestado Manuel Adorni previamente, al inicio de su conferencia de prensa desde la Casa Rosada.

“Esperamos mañana tener una jornada en absoluta paz, entendiendo que Argentina tiene que encaminarse a acostumbrarse a una normalidad tan simple como el del estricto cumplimiento de la ley”, agregó al respecto.

El vocero presidencial había considerado que “los argentinos venimos de una lógica de más de 20 años de habernos acostumbrado a que las calles no eran nuestras, de los que queríamos circular libremente, de los que íbamos a trabajar o, simplemente, de los que queríamos ir a pasear sin que el tránsito se nos interrumpa ni nos impidan el paso. Es difícil desacostumbrarnos a esta lógica”.

Manuel Adorni dio detalles sobre la quita de planes sociales a quienes corten la calle

Por otro lado, Manuel Adorni explicó con más detalles las consultas referidas a la suspensión del cobro de planes sociales para aquellos que corten las calles e impidan la circulación a nivel nacional.

“Queremos reiterar que el que mañana corte la circulación dejará de percibir su plan social. No solo se le va a quitar el plan a quienes las fuerzas de seguridad detengan en virtud del incumplimiento de la ley, sino a todos aquellos que se los identifique mientras se cortan las vías de circulación”, enfatizó el vocero presidencial.

En ese sentido, reiteró la existencia de una línea gratuita para realizar las denuncias: “Queremos llevarle tranquilidad a quienes reciben un plan social, según lo anunciado por la ministra Pettovello ayer, no solo se le van a pedir los requerimientos que hasta ahora se pedían, donde el intermediario aprovechaba para hacer negocios con cada uno de ustedes, sino que, además, va a estar abierta la línea 134 para todo aquel que se sienta amenazado por algún intermediario, dirigente o puntero político con el ‘si van a la marcha no se les va a quitar el pan’. No les crean, hagan la denuncia que tenemos un equipo preparado para cada uno de los casos y actuar en consecuencia. No se les va a quedar el plan, quédense en sus casas, y si van a marchar, que, por supuesto el manifestarse es un derecho constitucional, háganlo como marca la ley y respetemos el protocolo de la resolución de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich".

“La decisión es concreta, queremos que todo aquel que recibe la ayuda porque lo necesita lo siga haciendo. No estamos dispuestos a que el puntero, el intermediario, el dueño de la organización o quien sea haga un negocio propio o le quite parte del beneficio a quien más lo necesita. El negocio con los pobres se terminó en Argentina”, sostuvo el vocero.