La provincia de Buenos Aires no aplicará el protocolo antipiquetes

Así lo anunció hoy el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco: "Sé que hay contactos entre nuestro ministro de Seguridad - Javier Alonso - y el Ministerio de la Nación, como corresponde, son contactos de carácter operativo e institucional. No nos han solicitado que apliquemos el protocolo y no vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones que, entre otras cosas, creo que criminaliza en cierto sentido la protesta", dijo el funcionario.