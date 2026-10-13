"Por qué quiero ser Presidente": exgobernador peronista lanzó su candidatura rumbo a las elecciones 2027
El actual senador cuyano lanzó este martes y por redes sociales un spot para dar sus razones para lanzarse por la Presidencia.
El senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, dio un paso decisivo en la interna del peronismo al lanzar su primer spot publicitario con vistas a las elecciones presidenciales de 2027, dando sus argumentos sobre "por qué quiere ser Presidente".
El legislador cuyano, quien ya había hecho pública su intención de competir en marzo durante una entrevista en un canal de streaming —donde además identificó al gobernador bonaerense Axel Kicillof como un competidor directo en el espacio—, formalizó su propuesta a través de un mensaje grabado en sus redes sociales.
Bajo el título "Por qué quiero ser Presidente", el video publicado este martes en la red social X muestra al dirigente sanjuanino dirigiéndose a la ciudadanía desde un despacho con fondo de biblioteca, apelando a la situación económica y social que atraviesa el país.
El mensaje de Sergio Uñac para lanzar su candidatura para las elecciones 2027
"Hay mucho desánimo en la sociedad. La gente la está pasando mal", diagnostica Uñac en los primeros segundos de la pieza audiovisual, para luego detallar las razones que motivan su postulación. "Yo quiero ser presidente porque quiero poner mi experiencia al servicio de todos, al servicio de mi país, para que en este país el trabajo alcance, para que valga la pena producir y para que nuestros hijos —no mis hijos, nuestros hijos, los hijos de todos, de cada una de las familias argentinas— sientan que este país tiene futuro y que el futuro lo construimos entre todos", señala el senador.
La entrega difundida este martes forma parte de una saga de piezas audiovisuales planificadas por el equipo de comunicación del exmandatario provincial.
La serie se abrió el pasado jueves 8 de octubre con un video alegórico al aniversario del nacimiento de Juan Domingo Perón. Manteniendo la misma estética pero sin referencias explícitas a su candidatura, Uñac definió en aquel mensaje al peronismo como "el vehículo para incluir a todos, para poder cambiar la realidad" y "un estilo de vida que va mucho más allá de un partido político".
Con la publicación de este segundo spot, el dirigencia sanjuanino consolida su estrategia de posicionamiento nacional para disputar el liderazgo dentro del armado opositor de cara al próximo ciclo electoral.
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