"Por qué quiero ser Presidente": exgobernador peronista lanzó su candidatura rumbo a las elecciones 2027

La serie se abrió el pasado jueves 8 de octubre con un video alegórico al aniversario del nacimiento de Juan Domingo Perón. Manteniendo la misma estética pero sin referencias explícitas a su candidatura, Uñac definió en aquel mensaje al peronismo como "el vehículo para incluir a todos, para poder cambiar la realidad" y "un estilo de vida que va mucho más allá de un partido político".

Con la publicación de este segundo spot, el dirigencia sanjuanino consolida su estrategia de posicionamiento nacional para disputar el liderazgo dentro del armado opositor de cara al próximo ciclo electoral.