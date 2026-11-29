Elecciones en España: cómo se reparten las bancas y por qué el Partido Popular y Vox suman mayoría
Los españoles votan legisladores, no presidente directo: con 133 escaños del PP, 52 de Vox y 2 de UPN, el bloque supera las 176 bancas.
Para entender qué pasó en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre en España hace falta mirar cómo funciona el sistema político español: los ciudadanos no votan directamente a un presidente, sino que eligen a los 350 diputados del Congreso, y a partir de ese reparto se define quién gobierna.
Con el avance del escrutinio en torno al 97,7 %, el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo encabeza la elección con 133 escaños y, al sumar los 52 de Vox y los 2 de Unión del Pueblo Navarro (UPN), alcanza un bloque de 187 bancas que supera el umbral de 176 necesario para la mayoría absoluta.
Por qué en España se eligen diputados y no presidente
A diferencia de sistemas presidencialistas como el argentino, en España el voto del domingo define la composición del Parlamento (en especial los 350 escaños del Congreso de los Diputados y las 209 bancas del Senado), y luego los legisladores eligen al presidente del Gobierno.
En la práctica, las boletas llevan la lista de candidatos a diputados de cada partido en cada provincia y el líder del espacio suele encabezar la propuesta de gobierno, por lo que ganar en votos y bancas posiciona mejor a ese candidato para ser investido en el Congreso.
Qué significa superar las 176 bancas en el Congreso
El Congreso español tiene 350 diputados y la mayoría absoluta está fijada en la mitad más uno, es decir, 176 escaños, un número clave porque permite aprobar leyes y respaldar una investidura sin depender de otros apoyos.
En esta elección del 29N, el Partido Popular suma 133 bancas, Vox de Santiago Abascal sube hasta 52 y UPN aporta 2, mientras que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, queda detrás con 115, lo que deja a la derecha por encima de la mayoría absoluta y abre el camino hacia un cambio de gobierno.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario