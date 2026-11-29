Con el avance del escrutinio en torno al 97,7 %, el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo encabeza la elección con 133 escaños y, al sumar los 52 de Vox y los 2 de Unión del Pueblo Navarro (UPN), alcanza un bloque de 187 bancas que supera el umbral de 176 necesario para la mayoría absoluta.