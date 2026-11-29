Acompañado por dirigentes de su conducción, entre ellos el vicepresidente y secretario general Ignacio Garriga, la portavoz en el Congreso Pepa Millán y el jefe de la delegación en el Parlamento Europeo Jorge Buxadé, el dirigente sostuvo que "esto no ha hecho más que empezar" y que desde el día siguiente comienza "el cambio necesario, tranquilo y profundo" que, según dijo, necesita España.