Santiago Abascal celebró el resultado en España y dijo que Vox hará un cambio total: "Misión cumplida, se va"
El líder de Vox habló ante sus simpatizantes en Madrid tras el recuento y sostuvo que sacar a Pedro Sánchez era solo el primer paso.
El líder de Vox, Santiago Abascal, celebró este domingo por la noche el resultado de las elecciones generales en España con la frase "Misión cumplida, se va" en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y aseguró que su espacio impulsará un "cambio total" tras el recuento de votos de este 29 de noviembre.
En su discurso ante militantes concentrados en Madrid, Abascal afirmó que desalojar a Sánchez del poder "solo era la primera misión" y sostuvo que el avance electoral abre una nueva etapa política en el país.
El mensaje de Abascal en la sede de la calle Bambú
Abascal habló ante una multitud de simpatizantes reunidos frente a la sede nacional de Vox, en la calle Bambú de Madrid, que lo recibieron con banderas de España y cánticos tras conocerse los números del escrutinio. Abascal ya había recibido la felicitación de su amigo personal, el presidente argentino Javier Milei.
Acompañado por dirigentes de su conducción, entre ellos el vicepresidente y secretario general Ignacio Garriga, la portavoz en el Congreso Pepa Millán y el jefe de la delegación en el Parlamento Europeo Jorge Buxadé, el dirigente sostuvo que "esto no ha hecho más que empezar" y que desde el día siguiente comienza "el cambio necesario, tranquilo y profundo" que, según dijo, necesita España.
La advertencia al gobierno saliente y el rol en el Congreso
Durante su intervención, Abascal lanzó un duro mensaje contra el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el gobierno saliente, al advertir que la próxima administración "no será cómplice de la impunidad" ni actuará como si "no ha pasado nada".
Con el crecimiento de Vox en el recuento parlamentario junto al Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, el espacio busca incidir de lleno en la formación de la nueva mayoría en el Congreso de los Diputados y en las negociaciones que definen el próximo gobierno español.
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