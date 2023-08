Ramiro Marra: "Vamos a meter presos a los líderes piqueteros"

"Yo he participado de protestas y lo puedo hacer en un futuro también, pero estamos en contra de esa gente que se hace llamar piqueterosque lo hacen de manera sistemática y continua, en horarios pico y en lugares céntricos, con el simple hecho de molestar al otro", dijo.

Cuando el candidato porteño fue consultado sobre las posibles imágenes represivas que la medida libertaria podría generar, Marra aseguró que "son las imágenes de la libertad, porque mucha gente es obligada a ira esos piquetes, y tenemos que liberar a esas personas también. Por eso es fundamental ir contra los líderes piqueteros".

"La sociedad quiere transitar en libertad. Vamos a hacer lo mismo con los chorros en la calle. Son los policías los que dicen que quieren trabajar y poner las esposas a los malos. Vamos a trabajar en la reducción de impuestos en la ciudad de Buenos Aires, al igual que la rebaja en el gasto del estado", apuntó Marra.

En tanto, el legislador porteño enfatizó que el personal policial debe contar con más recursos y que el subte no debe cerrar: "Vamos a darles herramientas a las fuerzas de seguridad, como herramientas de trabajo. No puede ser que haya 60 pistolas Taser para tantos policías. Vamos a cortar el curro de los movimientos sociales. Yo sufro todos los días piquetes. Dijimos que vamos a fomentar que el subte esté abierto las 24 horas".

En el ciclo Candidatos, Marra también fue consultado sobre la propuesta de La Libertad Avanza con respecto a la educación y ratificó una dolarización: "Nunca dijimos que vamos a terminar con la educación pública. El sistema de vouchers no habla de eso. Queremos que haya maestros bien pagos y que cobren en dólares. Va a seguir habiendo una recaudación por los impuestos, en dólares. De ahí los vamos a sacar".

En otro fragmento, Marra aseveró sobre una problemática con respecto a las viviendas: "Tenemos un plan para las viviendas, que es la reforma monetaria y la financiera. Queremos que los jóvenes tengan un crédito hipotecario. Se necesita un desarrollo de los barrios. Lo vamos a hacer fomentando el mercado".

Asimismo, el precandidato a jefe de Gobierno porteño recordó cuando desde Juntos por el Cambio le ofrecieron integrarse a ese espacio, al igual que al precandidato presidencial Javier Milei. "Nuestro proyecto tiene propuestas e ideas. Las discusiones no tienen que ver con nosotros. A Milei y a mí nos llamaron en su momento para estar en Juntos por el Cambio y dijimos que no. Necesitamos el apoyo de la gente, no de los políticos", enfatizó.

Por último, afirmó que quienes voten a La Libertad Avanza votarán las ideas de ese partido político, por sobre los candidatos: "No es cuestión de pedir votos en términos personales. Nosotros pusimos un espacio en agenda. Las ideas son importantes. Pedimos que acompañen a La Libertad Avanza porque acompañarían nuestras propuestas".

"Los liberales fuimos las primeras víctimas del relato kirchnerista. Cada vez tenemos más pobres, con políticos que no saben gestionar y piensan en sus privilegios. A algunos les sorprenden nuestras formas y a otros nuestra aparición en el escenario electoral. Venimos de una sociedad golpeada y pensamos en una Argentina y Ciudad de Buenos Aires distinta a lo que estamos viviendo", concluyó sobre la incursión de La Libertad Avanza en la política.