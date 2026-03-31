El Gobierno apelará el fallo que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

A mediano plazo, el Gobierno también prevé impulsar cambios en el Congreso y, si bien no busca derogar la ley vigente, apunta a reemplazar el esquema de actualización automática por otro más acotado. En la Casa Rosada señalan que trabajan en una alternativa que permita compatibilizar la normativa con los objetivos fiscales.

Como antecedente, en el oficialismo mencionan el caso de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue reglamentada por decreto tras una serie de tensiones judiciales y administrativas. En ese marco, no descartan avanzar con una estrategia similar para el financiamiento universitario.