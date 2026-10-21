"Saliendo de la ducha": la nueva versión sobre el "accidente" de Javier Milei en España
Durante su gira internacional, el Presidente apareció con un enorme apósito en su cuello, lo que despertó versiones cruzadas sobre los motivos.
La presencia de Javier Milei durante su reciente gira por España no pasó desapercibida, no solo por su agenda política y sus habituales discursos, sino por un detalle físico que acaparó todas las miradas: el mandatario se presentó a sus compromisos públicos con un imponente apósito en el costado derecho del cuello.
Si bien la primera versión que dejó trascender el entorno oficial del Gobierno —y que fue informada previamente por este medio— señalaba un imprevisto doméstico cotidiano, en las últimas horas surgió una hipótesis médica sensiblemente distinta.
Qué le pasó a Javier Milei en el cuello: la nueva versión
Inicialmente, desde la comitiva presidencial justificaron el uso del parche explicando que el Jefe de Estado había sufrido un corte accidental mientras se afeitaba en la previa de sus actividades. Sin embargo, las imágenes de la curita —de un tamaño considerablemente mayor al de una herida menor de rasurado— generaron sorpresa y especulaciones.
Este miércoles, el periodista Eduardo Feinmann reveló en TV una versión contrapuesta sobre el origen de la lesión, encendiendo las alarmas sobre el verdadero motivo del percance físico.
"El Presidente entre el domingo y el lunes tuvo un accidente saliendo de la ducha. Se golpeó saliendo de la ducha. Hablamos de esto porque la salud del Presidente es una cuestión de Estado", detalló el cronista.
De confirmarse esta segunda versión, la llamativa cobertura en el cuello del mandatario respondería al tratamiento o curación de un fuerte impacto sufrido tras un resbalón en el baño del hotel donde se alojaba, dejando de lado la teoría inicial del corte con la navaja o maquinita de afeitar.
Como acostumbra el Gobierno libertario, el hermetismo también se mantuvo respecto a esta situación que no pasó desapercibida. Hasta el momento, no hubo una aclaración oficial por parte del mandatario ni sus principales funcionarios.
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