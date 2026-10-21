"Saliendo de la ducha": la nueva versión sobre el "accidente" de Javier Milei en España

De confirmarse esta segunda versión, la llamativa cobertura en el cuello del mandatario respondería al tratamiento o curación de un fuerte impacto sufrido tras un resbalón en el baño del hotel donde se alojaba, dejando de lado la teoría inicial del corte con la navaja o maquinita de afeitar.

Como acostumbra el Gobierno libertario, el hermetismo también se mantuvo respecto a esta situación que no pasó desapercibida. Hasta el momento, no hubo una aclaración oficial por parte del mandatario ni sus principales funcionarios.