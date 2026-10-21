Sandra Pettovello homologó 19 acuerdos colectivos y acelera la implementación de la reforma laboral
El Ministerio de Capital Humano formalizó convenios entre gremios y cámaras empresarias en sectores clave como el campo, la industria y los servicios.
En el marco de la implementación del nuevo esquema laboral, el Ministerio de Capital Humano le dio validez oficial a un paquete de 19 convenios alcanzados entre representaciones sindicales y cámaras empresarias de diversas actividades productivas. A través de la Secretaría de Trabajo, la cartera nacional formalizó estos consensos amparados en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250, permitiendo que las pautas acordadas pasen a ser de cumplimiento obligatorio para los sectores involucrados.
Según expresaron desde el Poder Ejecutivo, el avance de estas homologaciones constituye una herramienta institucional clave para modernizar las relaciones del trabajo y otorgar reglas previsibles a las partes. Desde la cartera laboral señalaron además que la medida busca adaptarse a las demandas dinámicas del mercado actual y generar un entorno de mayor estabilidad contractual que fomente la producción y el empleo formal.
Alcanza a sectores clave de la producción y los servicios
Entre las negociaciones más relevantes validadas por las autoridades figura la pactada por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores junto a las entidades del sector agropecuario, entre las que se encuentran la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro y CAME. Asimismo, el paquete abarca entendimientos salariales y normativos de la actividad aceitera, los derivados biocombustibles, la agroindustria algodonera y los trabajadores de la industria lechera.
El alcance del ordenamiento también abarca rubros de servicios urbanos y actividades industriales diversas, incluyendo a los encargados de edificios, la enseñanza privada y el transporte automotor de pasajeros en la provincia de Córdoba. A la lista se suman las negociaciones de las estaciones de servicio, la industria de la indumentaria, la actividad cinematográfica, la industria de pastas y el sector del caucho, entre otros.
Previsibilidad y la apuesta al diálogo social
Desde el Ministerio de Capital Humano destacaron que este tipo de resoluciones busca sostener la paz social y dinamizar las mesas de negociación paritaria en un contexto de transformaciones económicas. En ese sentido, las autoridades recalcaron que la formalización de estos entendimientos refuerza el canal del diálogo entre gremios y empleadores, garantizando un marco de contención institucional para el desarrollo de la actividad privada.
Con este paso, la gestión nacional procura consolidar un precedente de flexibilidad y consenso en las paritarias sectoriales. La homologación de los acuerdos permite destrabar esquemas de trabajo específicos y asegura una referencia formal para miles de trabajadores registrados en todo el territorio nacional.
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