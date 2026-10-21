Sandra Pettovello homologó 19 acuerdos colectivos y acelera la implementación de la reforma laboral

El alcance del ordenamiento también abarca rubros de servicios urbanos y actividades industriales diversas, incluyendo a los encargados de edificios, la enseñanza privada y el transporte automotor de pasajeros en la provincia de Córdoba. A la lista se suman las negociaciones de las estaciones de servicio, la industria de la indumentaria, la actividad cinematográfica, la industria de pastas y el sector del caucho, entre otros.