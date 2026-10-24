Sergio Massa ratificó su apoyo a Lula da Silva en la previa del balotaje en Brasil
El referente del Frente Renovador emitió un mensaje en las redes sociales para respaldar al mandatario brasileño de cara a la segunda vuelta frente a Flávio Bolsonaro.
A pocas horas de una elección decisiva que mantiene en vilo a la región, el dirigente argentino utilizó su cuenta oficial para manifestar su adhesión al líder del Partido de los Trabajadores con la consigna "Mañana y siempre del lado Lula de la vida". El pronunciamiento se da en el cierre de una campaña marcada por la extrema paridad en las encuestas y un fuerte cruce de expectativas económicas y geopolíticas para el bloque sudamericano.
Clima de tensión en las urnas
La segunda vuelta enfrenta al actual presidente con Flávio Bolsonaro, senador e hijo del exmandatario, luego de una primera vuelta donde los sondeos y los resultados mostraron un escenario de absoluta paridad técnica.
Mientras el oficialismo brasileño busca consolidar su base de apoyo, el proceso electoral concentra la atención regional debido al impacto directo que el resultado tendrá sobre la integración del Mercosur y los diferentes vínculos diplomáticos con los países vecinos de cara al tramo final de la década.
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