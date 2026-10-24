Sergio Massa ratificó su apoyo a Lula da Silva en la previa del balotaje en Brasil

A pocas horas de una elección decisiva que mantiene en vilo a la región, el dirigente argentino utilizó su cuenta oficial para manifestar su adhesión al líder del Partido de los Trabajadores con la consigna "Mañana y siempre del lado Lula de la vida". El pronunciamiento se da en el cierre de una campaña marcada por la extrema paridad en las encuestas y un fuerte cruce de expectativas económicas y geopolíticas para el bloque sudamericano.