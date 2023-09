Sergio Massa en C5N: desenmascaró el plan de Milei, presentó nuevas medidas y no descartó eliminar Ganancias

La última vez que Massa visitó el ciclo fue pocos días antes de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para participar del segmento Candidatos, donde varios de los que hoy encabezan las distintas listas electorales desarrollaron sus propuestas de campaña y respondieron preguntas.

En aquella oportunidad, el funcionario señaló que "el camino no es volver atrás", en referencia a las propuestas de Patricia Bullrich y Javier Milei, principales oponentes en la carrera por la presidencia.

Declaraciones de Sergio Massa en C5N

Sergio Masa explicó la nueva medida para alivio de las pymes, que promoverá la condonación del 100% de los aportes patronales por 24 meses a las pequeñas y medianas empresas que incorporen nuevos trabajadores, y la eximición del pago de deudas a aquellas que regularicen a trabajadores no registrados.

"El fondo nos impuso una devaluación q le hizo mucho daño al bolsillo de los argentinos y tuvimos q buscar un sistema de acompañamiento pero ahora tenemos q ir por la recuperación. Pese al impacto no despidieron ni a un solo trabajador".

"La oposición nos frena el blanqueo de dólares, por algo será. Quiero ver la discusión en el Congreso, entiendo q la posibilidad de blanquear y pagar menos impuestos ahora lo van a querer a discutir todos".

"Va a haber más medidas para trabajadores y jubilados. Queremos mejorar la vida de los trabajadores que nos va a ayudar a gobernar".

"Milei habla todos los días. Empezó a desnudar que lo que vendió como dolarización es la devaluación del 100% que nos pidió el FMI hace meses".

"El planteo de Milei es ajuste y devaluación. Cuando dice 730 está diciendo que va a una devaluación del 100%. Se le cayó la careta. Es el mismo programa que toda la derecha argentina. Lo disfrazan con frases coquetas".

"La salida de la Argentina es exportar más de lo que se importa. Equilibro fiscal y superhábit fiscal".

"Todavía tenemos al FMI que queda tres meses te interviene".

"El 2024 va a ser un gran año".

"La lógica de que todo tiene precio es falso, porque hay cosas como los órganos que no tienen valor de reposición. No todo tiene precio como plantea la derecha".

"El martes lanzamos una propuesta en Educación. Vamos a defender los días de clases, incorporando la robótica, carreras cortas con tecnología como actor central en las universidades".

"Tenemos que ir a un Gobierno de unidad. Los que defienden la industria nacional, tienen que estar en este Gobierno. Tenemos que volver a abrazarnos. Hay que abrazar a todos los sectores".

"Tenemos una propuesta de seguridad que estará basada en tres ejes, uno centrado en la ruta del dinero. El problema no son los soldaditos que venden la droga, sino el financiamiento detrás. El segundo es la prevención. El mismo modelo que usamos en Tigre, será el que desarrollaremos en cada ciudad, financiado por el Estado nacional. Y el tercero con la Justicia, porque el esfuerzo de la Policía queda en un saco roto. Tenemos que ponerle la cara a los jueces y fiscales que obligan a los vecinos a convivir con el violador en el barrio".

"Si soy presidente, los trabajadores no van a pagar Ganancias. Ya la vengo bajando. Quizás lo saco antes".

Cómo convencer a los que no fueron a votar. "Entiendo que estén enojados. A mí me enoja, porque hay cosas que no hicimos. Lo peor que nos puede pasar es que por sentir un poco de frustración, generamos la pérdida de la educación pública, de los subsidios al transporte, los remedios para los jubilados... Volver para atrás con recorte y pérdida de derechos, puede ser muy doloroso para muchos argentinos".

Sergio Massa EN VIVO en C5N

