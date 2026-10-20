Un informe de C5N muestra en primera persona a la gente que no llega a fin de mes con Javier Milei
Javier Milei calificó como una mentira que los argentinos no puedan cubrir sus gastos mensuales. Un recorrido de C5N por las calles reflejó el impacto
La realidad expuesta en las calles contrasta drásticamente con el relato oficial. Un informe realizado por C5N recopiló testimonios en primera persona que evidencian las graves dificultades económicas que atraviesan los ciudadanos a diario para poder subsistir frente a los constantes aumentos de precios.
Durante su exposición en la cumbre energética de Neuquén, el presidente Javier Milei desestimó los reclamos sobre la severa pérdida del poder adquisitivo de los argentinos. Con una chicana literalista, el mandatario cuestionó que amplios sectores sociales no lleguen a fin de mes, preguntándose irónicamente cómo hacen para vivir diez días sin comer.
Los testimonios que desmienten el relato de Javier Milei
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Al ser consultados sobre si logran llegar a fin de mes con sus ingresos actuales, los transeúntes relataron situaciones de extrema precariedad, endeudamiento y necesidad de pluriempleo:
- Un trabajador resumió la cruda realidad de sus ingresos de forma contundente: "No llego ni a mitad de semana con el salario".
- Un jubilado explicó que, a pesar de su edad, debe buscar fuentes de dinero alternativas: "Soy jubilado y me levanto temprano para poder ir a hacer algún pesito como pueda, changueando".
- Otro trabajador consultado fue tajante sobre la insuficiencia de su sueldo: "Por más que labure y labure, no llego ni a en pedo".
- Una joven relató que en su hogar suman tres salarios, pero aún así les cuesta cubrir los gastos básicos porque "la carne te aumenta, los lácteos también, las verduras y las frutas aumentan".
- Un hombre mayor detalló la imposibilidad de cubrir la canasta básica tras abonar los servicios esenciales: "Pago el alquiler, pago la luz y no me queda nada. Tengo que salir a hacer changas".
- Incluso aquellos que logran cubrir sus gastos mes a mes admiten una fuerte degradación en su calidad de vida y economía personal: "Llego con lo justo. No tengo capacidad de ahorro o de inversión", reconoció otro de los entrevistados.
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