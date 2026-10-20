Un informe de C5N muestra en primera persona a la gente que no llega a fin de mes con Javier Milei

Durante su exposición en la cumbre energética de Neuquén, el presidente Javier Milei desestimó los reclamos sobre la severa pérdida del poder adquisitivo de los argentinos. Con una chicana literalista, el mandatario cuestionó que amplios sectores sociales no lleguen a fin de mes, preguntándose irónicamente cómo hacen para vivir diez días sin comer.