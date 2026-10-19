Un repartidor de aplicaciones habló en C5N y contradijo el relato oficial: "Quiero tener empleo en blanco"

El reclamo por la regularización de los trabajadores de plataformas ya había formado parte de la agenda durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, cuando mantuvo reuniones con representantes del sector para abordar sus condiciones laborales. La discusión sobre el encuadre de estos trabajadores y su acceso a derechos laborales continúa siendo un eje central del debate sobre el empleo en las plataformas digitales.

Qué pasa cuando los repartidores se accidentan

Otro de los puntos que cuestionó el repartidor es la falta de respuestas ante los accidentes que ocurren durante las jornadas laborales. Según relató, algunos repartidores se encontraron con el cierre de sus cuentas después de sufrir un siniestro mientras tenían un pedido en curso.

"Hay compañeros que cuando se accidentan la aplicación les cierra la cuenta si hay un pedido en curso. El tema es que hay un seguro ahí, pero si cerrás la cuenta la aplicación no te paga. Hay gente que va a las oficinas de Rappi o de PedidosYa y no hay respuesta", denunció.

También contó que atravesó dificultades económicas y llegó a endeudarse con la tarjeta de crédito, aunque luego pudo saldar esas obligaciones.

"Está difícil la situación, no es como dicen que se está ganando ciertos montos", afirmó Matías, y aseguró que la realidad dista de las cifras que suelen circular sobre los ingresos de los repartidores. Como ejemplo, señaló que en Lanús algunos kioscos pagan alrededor de un millón de pesos por jornadas laborales que superan las 10 horas.

Por último, vinculó las dificultades laborales con el contexto económico y la pérdida de poder adquisitivo: "En la calle se habla de que la gente no tiene dinero, lamentablemente. Hay baja de consumo, suba de alquileres y cierran los negocios".