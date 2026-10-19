Un repartidor de aplicaciones habló en C5N y contradijo el relato oficial: "Quiero tener empleo en blanco"
Matías tiene 25 años, trabaja entre 10 y 12 horas por día y denuncia los bajos pagos por pedido, la falta de protección ante accidentes y la precariedad laboral.
Un repartidor de aplicaciones contó que trabaja entre 10 y 12 horas por día para alcanzar ingresos cercanos a los 900 mil pesos mensuales, denunció las bajas tarifas que pagan las plataformas por cada entrega y advirtió sobre la falta de respuestas ante los accidentes laborales.
Matías, un repartidor de 25 años que vive en Lanús, conversó con C5N durante un descanso de su extensa jornada laboral y relató cómo terminó trabajando para aplicaciones de reparto: "Yo me creé la cuenta en 2021. Antes de ser repartidor trabajaba como bachero y en kioscos de la zona. Me echaron o te pagan muy mal".
Ante la consulta de cuánto gana con las plataformas de pedidos, señaló: "Ganar se gana, el problema es que la app te paga poco. Cuando sale un pedido agrupado te pagan 400 pesos, cuando es uno solo por ahí 1.500 pesos y eso está muy mal".
"Si te tocan los pedidos principales, que los pagan bien, estarías sacando 5.000 pesos la hora y, si le pegás como yo, rozás los 900.000 pesos por mes", afirmó. También explicó que durante la noche los pagos pueden mejorar, aunque la diferencia es limitada, y que las propinas representan un ingreso adicional.
El reclamo por la formalización laboral
Sobre las condiciones laborales del sector y la posibilidad de acceder a un empleo registrado, Matías sostuvo: "Me gustaría, pero también que se sepa cómo son las condiciones de los repartidores hoy en día, porque este es un trabajo muy precario. En realidad, es la situación que estamos viviendo casi todos porque este Gobierno nos excluyó de la reforma laboral, quizás con Massa hubiese sido distinto y estaríamos en blanco".
El reclamo por la regularización de los trabajadores de plataformas ya había formado parte de la agenda durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, cuando mantuvo reuniones con representantes del sector para abordar sus condiciones laborales. La discusión sobre el encuadre de estos trabajadores y su acceso a derechos laborales continúa siendo un eje central del debate sobre el empleo en las plataformas digitales.
Qué pasa cuando los repartidores se accidentan
Otro de los puntos que cuestionó el repartidor es la falta de respuestas ante los accidentes que ocurren durante las jornadas laborales. Según relató, algunos repartidores se encontraron con el cierre de sus cuentas después de sufrir un siniestro mientras tenían un pedido en curso.
"Hay compañeros que cuando se accidentan la aplicación les cierra la cuenta si hay un pedido en curso. El tema es que hay un seguro ahí, pero si cerrás la cuenta la aplicación no te paga. Hay gente que va a las oficinas de Rappi o de PedidosYa y no hay respuesta", denunció.
También contó que atravesó dificultades económicas y llegó a endeudarse con la tarjeta de crédito, aunque luego pudo saldar esas obligaciones.
"Está difícil la situación, no es como dicen que se está ganando ciertos montos", afirmó Matías, y aseguró que la realidad dista de las cifras que suelen circular sobre los ingresos de los repartidores. Como ejemplo, señaló que en Lanús algunos kioscos pagan alrededor de un millón de pesos por jornadas laborales que superan las 10 horas.
Por último, vinculó las dificultades laborales con el contexto económico y la pérdida de poder adquisitivo: "En la calle se habla de que la gente no tiene dinero, lamentablemente. Hay baja de consumo, suba de alquileres y cierran los negocios".
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