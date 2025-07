Victoria Villarruel viajó a Tucumán y dejó expuesto a Javier Milei: "¿Cómo no estar acá?"

villarruel en tucumán.mp4

"Estoy muy contenta de estar en Tucumán. No sólo vengo como vicepresidente de la Nación, vengo como argentina, he venido muchas veces a Tucumán. Tengo muchos amigos en esta provincia, y hoy poder acompañar a los tucumanos en la fecha tan importante que es la Independencia de la República Argentina, el 209 aniversario de nuestra independencia, ¿cómo no estar acá y no venir a hacerme parte del pueblo tucumano?", expresó la vicepresidenta a C5N.

Entre risas y sin perder la sonrisa de fotografía, Victoria Villarruel se diferenció de Javier Milei, que canceló su viaje por una supuesta niebla que sin embargo nunca afectó a los vuelos comerciales: "Salí tarde, así que tenía ya decidido venir, por supuesto", expresó la vice.

"Voy a hacer una visita a la Casa Histórica y a la Catedral de San Miguel de Tucumán", comentó además la funcionaria en referencia a su agenda, que no incluirá una visita oficial al gobernador Osvaldo Jaldo.

"Creo que en esta oportunidad no. Es una visita breve, nosotros mañana tenemos mucho trabajo en el Senado", aseguró, antes de prometer: "Voy a volver con más tiempo porque aparte quiero recorrer mucho más y quiero volver a lugares tan lindos, como Tafí del Valle".