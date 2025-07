Javier Milei insistió con que no fue a Tucumán por la niebla: "El resto son especulaciones"

"Estando en Olivos, cuando me levanté, la situación era muy compleja, no se veía nada, era como estar adentro de una nube. Olivos queda muy cerca de Aeroparque, la situación era muy compleja. había muchísimos vuelos cancelados, ya en ese momento la recomendación era que no se viajara, era un verdadero peligro", indicó el Presidente este miércoles respecto de los motivos por los que no viajó a Tucumán.

A su vez, explicó que "lo más complejo era que no estaban aseguradas las condiciones para volver".

